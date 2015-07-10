UYAP'a HDP mitingi bombacısının değil, ağabeyinin adı girilmiş!

HDP mitingine bombalı saldırı düzenlemekten tutuklanan Orhan Gönder’in, ‘terör nitelikli kayıp şahıs’ olarak neden Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nde (UYAP) görünmediği konusunda Adalet Bakanı Kenan İpek’ten önemli bilgiler geldi. Bakan İpek, “Abisi Engin Gönder başvuru yapmış. Başvuru iki kez UYAP’a girilmiş. Ancak kayıt, müşteki Engin Gönder adıyla yapılmış. Haliyle aramada Orhan Gönder’in çıkması mümkün değil. Normal prosedür” dedi.

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, Diyarbakır’daki bombalı saldırı nedeniyle tutuklanan IŞİD üyesi Orhan Gönder’in terör nitelikli kayıp şahıs olarak kaydı olduğu halde ‘asker kaçağı’ diye sorgulanıp bırakılmasında her durumda polisin bir ihmali olduğunu, UYAP’ta kayıt bulunmamasının da Adalet Bakanlığı’na sorulması gerektiğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından Bakan Öztürk ile görüşen Adalet Bakanı Kenan İpek, Adıyaman Başsavcılığı’ndan konuyla ilgili bilgi aldı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in konuya ilişkin sorularını yanıtlayan İpek şu bilgileri paylaştı:

Müşteki adıyla iki kayıt

“Orhan Gönder’in abisi Engin Gönder, 15 Ekim 2014 günü Adıyaman’da savcılığa giderek kardeşinin ortadan kaybolduğunu, IŞİD’e katılmış olabileceğini içeren bir başvuru dilekçesi vermiş. Savcılık, bu başvuruyu işleme koymuş ve aynı gün UYAP’a kaydetmiş. 16 Ekim 2014 gününde ise polise yazı yazarak Orhan Gönder’in IŞİD’e katılmış olabileceği bilgisini iletmiş. Savcılığın verdiği bilgiye göre UYAP’a 2’nci giriş de 16 Ekim 2014 günü yapılmış. Ancak sonradan yapılan incelemeye göre kayıt ‘zanlı’ Orhan Gönder ismine değil, başvuruyu yapan ve ‘müşteki’ sayılan abisi Engin Gönder adına açılmış. Savcılığın UYAP kaydını Engin Gönder’in adına girmesi normal prosedür. Kayıt Engin Gönder adına yapıldığı için de UYAP’ta yapılacak bir araştırmada Orhan Gönder’in çıkmaması normal.

Polis aramalıydı

Ancak şu da var: Savcılık durumu zaten kolluk kuvvetine bildirmiş ve bu nedenle kolluk da UYAP’ta kayıt olmasa da bu ismi aramak durumunda. Zaten kolluktan savcılığa her ay gönderilen resmi yazılarda rapor verilmiş. Raporlarda, ‘Yol güvenliğinde tedbirler arttı. Aramalar devam ediyor. Yol güzergâhındaki bütün kamera kayıtları tarandı’ gibi bilgilere de yer verilmiş.”

2011’den beri kaydı var

Adalet Bakanı İpek, 5 Haziran’da HDP’nin Diyarbakır’da düzenlediği mitinge bombalı saldırının faili olduğu ileri sürülen Orhan Gönder’le ilgili ilk kaydın 2011’de ‘suça sürüklenen çocuk’ olarak girildiğini, daha sonra bu kaydın kaldırıldığını da sözlerine ekledi.

Genel seçimden iki gün önce düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişi ölmüş, 400’ü aşkın kişi de yaralanmıştı. Olayın faili olarak yakalanan Orhan Gönder’in, patlamadan 2 gün önce kaldığı otelde polis tarafından ‘asker kaçağı’ olarak sorgulanıp tutanak tutulduğu ortaya çıkmıştı.

Adı yoksa UYAP’ın iflasıdır

Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ, Bakan İpek’in “Savcılığın UYAP kaydını Engin Gönder’in adına girmesi normal prosedür. Kayıt Engin Gönder adına yapıldığı için de UYAP’ta yapılacak bir araştırmada Orhan Gönder’in çıkmaması normal” açıklaması üzerine, şu bilgileri verdi: “Böyle bir şey mümkün değil. UYAP’ın kaydına kayıp kişi olarak Orhan Gönder’in de girmesi gerekir. Kim kayıpsa onun isminin girilmesi gerekir. Eğer ki olamıyorsa bu UYAP sistemin iflası demektir. Bir nevi özrü kabahatinden büyük halidir. Kayıp başvurusu sırasında eğer IŞİD’e katılmış gibi bir iddia varsa, IŞİD militanları içinde aranıyor görünmeliydi. UYAP’ta olmalıydı. IŞİD’e katılmış olduğu iddia edilmesine rağmen aranmıyorsa, bu Nasreddin Hoca’nın samanlıkta düşürdüğü iğneyi önünde araması gibidir. Bunların hiçbirisi akıl ile izah edilebilir sözler değildir.”