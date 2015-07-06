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Emniyetten HDP mitingi bombacısı ile ilgili soruşturma

Emniyet: İhmali olanlar varsa belirlenmesi amacıyla Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiş

06 Temmuz 2015 17:19

Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün gazetelerde yer alan, Diyarbakır'daki HDP mitingine bombalı saldırı düzenlediği gerekçesiyle tutuklanan ve IŞİD üyesi olduğu belirtilen Orhan Gönder ile ilgili haber hakkında yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada konu tüm yönleriyle özenle soruşturulmaktadır" denildi.

DHA’nın haberine göre; açıklamada, "Otelde konaklayan şüphelinin asker yoklama kaçağı olduğunun anlaşılması üzerine ilgiliye, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde askerlik şubesine gitmesi gerektiği yönünde tebligat yapılmıştır. Diğer yandan, iddia konuları ile ilgili olarak herhangi bir şekilde ihmali olanlar varsa belirlenmesi amacıyla Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiş olup, konu tüm yönleriyle özenle soruşturulmaktadır" denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama şöyle; 

"06.07.2015 tarihli bir gazetede yer alan 'Polis kapıyı çaldığında terörden aranıyordu' başlıklı haber ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 3 Haziran 2015 günü Diyarbakır’da bir otelin kayıtlarında bölge polis merkezi görevlisince yapılan kontrolde, otelde konaklayan şüphelinin asker yoklama kaçağı olduğunun anlaşılması üzerine ilgiliye, Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında düzenlenen protokol çerçevesinde askerlik şubesine gitmesi gerektiği yönünde tebligat yapılmıştır. Diğer yandan, iddia konuları ile ilgili olarak herhangi bir şekilde ihmali olanlar varsa belirlenmesi amacıyla Polis Başmüfettişleri 10.06.2015 tarihinde görevlendirilmiş olup, konu tüm yönleriyle özenle soruşturulmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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