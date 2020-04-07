HDP Milletvekil Garo Paylan: Diyarbakır'da 27 günde sadece 500 adet Koronavirüs testi yapılmış; neden?

HDP Milletvekili Garo Paylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Diyarbakır'da son 27 günde neden sadece 500 adet Koronavirüs testi yapıldığı sordu.



Koca'nın yanıtlaması talebiyle verdiği yazılı soru önergesinde Paylan, "Diyarbakır gibi salgının yaygın olarak görüldüğü, Koronavirüsten ölümlerin olduğu, iki milyona yakın nüfusu olan bir şehirde bu kadar az testin yapılması anlaşılmazdır" dedi.

Paylan Sağlık Bakanı Koca'ya şu soruları sordu?

Diyarbakır'da bugüne kadar neden sadece 500 adet Koronavirüs testi yapılmıştır?

Diyarbakır'a ve diğer bölge illerine test dağıtımında ayrımcılık yapılmakta mıdır?

Vatandaşlarımız ne zaman; yaygın, hızlı sonuç alınan, kolay erişilebilir, ücretsiz Koronavirüs testlerine ulaşacaktır?

Diğer yandan TTB Merkez Konseyi Üyesi Samet Mengüç, Diyarbakır'daki gerçek tabloya ilişkin resmi verilerin güvenirliğini sorguladıklarını çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Diyarbakır'da 'ölüm yok' dediği dönemde Koronavirüs nedeniyle 5 ölümün olduğunu söyledi.