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İşte Sağlık Bakanı Koca'nın ilk kez açıkladığı il il Koronavirüs vakaları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bugünkü Bilim Kurulu toplantısının ardından Türkiye'nin 81 ilinde de Koronavirüs vakası görüldüğünü, bu sebeple verileri paylaşacaklarını açıkladı. İşte Koca'nın basın toplantısında paylaştığı grafik ve tablolar...

01 Nisan 2020 21:23

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İşte Sağlık Bakanı Koca'nın ilk kez açıkladığı il il Koronavirüs vakaları

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İşte Sağlık Bakanı Koca'nın ilk kez açıkladığı il il Koronavirüs vakaları

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İşte Sağlık Bakanı Koca'nın ilk kez açıkladığı il il Koronavirüs vakaları

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