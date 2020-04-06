DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: Koronavirüs'le mücadelede sınıf ayrımı yapılıyor; işçiler çalışmaktan kaçınma hakkını kullanacak

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iktidarın salgınla mücadele kapsamında aldığı kararlarda işçileri gözden çıkardığını ve sınıf ayrımı yaptığını ifade ederek, "Burada çok açık bir şekilde iktidarın siyasal ve sınıfsal tercihleri var. Ülkeyi yönetenler bunu yaparken sadece işçilere değil aynı zamanda toplum olarak salgına karşı verilen mücadeleyi de risk altına alıyor" dedi. İşçilerin salgın nedeniyle 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında 'çalışmaktan kaçınma' hakkını kullanabileceğini söyleyen Çerkezoğlu, "Türkiye'de hakkın koşulları oluşmuştur. Covid-19 vakalarının görüldüğü yerlerde bu hakkımızı kullanmaya başladık" dedi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı.

Salgınla mücadelenin toplumla birlikte ortak akılla yürütülmesi gerektiğini belirten Çerkezoğlu, "Biz zorunlu mal ve hizmet üretilen işler dışında bütün işlerde çalışmanın durdurulması gerektiği ve bütün çalışanların gelirinin güvence altına alınması gerektiği çağrılarını yapıyoruz. Ancak iktidar ne yazık ki bilimin ve aklın yolundan gitmemekte ısrar ediyor" diye konuştu. Çerkezoğlu, işçilerin 'çalışmaktan kaçınma' hakkını kullanması için gerekli girişimleri yaptıklarını dile getirerek DİSK'in örgütlü olduğu yerlerdeki vaka sayılarını, "Bu konudaki rakamlarımız da sürekli değişiyor, örgütlü olduğumuz iş yerlerinden gelen rakamlara göre en az 88 üyemizde Covid-19 tespit edildi. 172 üyemiz şu anda karantina altında" sözleriyle paylaştı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan işçilerin önlem alınmadan memleketlerine gönderildiğini, test sonuçları pozitif çıkan inşaat işçilerinin diğer çalışanlardan gizlendiğini söyleyen Çerkezoğlu, "İnşaatlar hala devam ediyor. Son 15 günde sadece İstanbul'da 15 bin inşaat işçisi işten çıkarıldı" bilgisini paylaştı.

Salgınla mücadelede evde kalmanın önemine yapılan vurguları hatırlatan Çerkezoğlu, "Salgınla mücadele çok açık bir sınıf ayrımcılığı var. Evde kalmanın gerekli olduğunu herkes söylüyor ama bir taraftan da işçilere gidin çalışın deniyor. Çünkü 'çarklar dönecek' deniyor. Burada çok açık bir şekilde iktidarın siyasal ve sınıfsal tercihleri var. Ülkeyi yönetenler bunu yaparken sadece işçilere değil aynı zamanda toplum olarak salgına karşı verilen mücadeleyi de riskj altına alıyor. Bizim çağrımız bu tutumdan vazgeçilmesi ve herkesin evde kalmasının güvencelerle sağlanmasıdır" dedi.