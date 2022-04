HDP'li Gergerlioğlu: Yeri geldiğinde seçim için kapımıza geliyorlar, şimdi altılı bir ittifak kurmuşlar, aralarında biz yokuz!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 muhalefet partisinin buluşmasına tepki gösterirken, "Yeri geldiğinde seçim için kapımıza geliyorlar. Ama şimdi neyi görüyoruz; altılı bir ittifak kurmuşlar, aralarında biz yokuz" dedi.

HDP Darıca İlçe Kongresi’nde konuşan Gergerlioğlu, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin buluşmasına ve yürüttüğü ittifak çalışmalarına tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, "Yeri geliyor seçim oluyor bizim kapımıza geliyorlar; 'Ey Halkların Demokratik Partisi işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de seçim var gel bize bir destek at.' 'Tamam' diyoruz 'biz demokrasi için, barış için, bu ülkenin selameti için, çözüm için tamam biz her şeye varız.' diyoruz. İnanın ki bizim seçmenimiz, partimiz kadar fedakar bir parti yok, biz elimizden gelen her gayreti her zaman gösteriyoruz biliyorsunuz ama şimdi neyi görüyoruz; altılı bir ittifak kurmuşlar aralarında biz yokuz!" dedi.

Gergerlioğlu şu ifadeleri kullandı: