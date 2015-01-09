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HDP heyeti İmralı’ya gitti

Heyetin gündeminde, çözüm süreci kapsamındaki gelişmeler bulunuyor

09 Ocak 2015 16:32

İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için Ada'ya gitti. İmralı gündeminde, çözüm sürecinde müzakerelere başlanmasıyla ilgili gelişmeler var.

Al Jazeera Türk ve Dicle Haber Ajansı'nın haberine göre, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Hatip Dicle, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası'na hareket etti. Heyette, İmralı’ya gitmesi beklenen Demokratik Özgür Kadın Hareketi’nden (DÖHK) Ceylan Bağrıyanık yer almadı.

Öcalan ile görüşecek olan heyetin gündeminde, çözüm süreci kapsamında İmralı'da müzakerelere geçilip geçilmediği, geçildiyse hangi aşamada olduğu ve görüşmelerin bundan sonra nasıl yürütüleceği konuları yer alıyor.

Heyet, 4 Ocak'ta İmralı’ya gitmek üzere yola çıkmış ancak hava koşullarının kötüleşmesi üzerine Ada'ya ulaşamadan geri dönmüştü.

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