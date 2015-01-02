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HDP heyeti 2015'in ilk ziyareti için İmralı'ya gidiyor

Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nden Ceylan Bağrıyanık, ilk kez İmralı görüşmelerine katılacak

02 Ocak 2015 16:56

Çözüm süreci kapsamında İmralı- Ankara- Kandil arasındaki görüşme trafiğini yürüten HDP'nin İmralı heyeti, yeni yılın ilk İmralı ziyaretini yarın yapacak. 5 kişilik heyet, İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüşecek.

HDP'nin İmralı heyetinde yer alan Grup Başkanvekilleri İdris Baluken, Pervin Buldan, HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DTK Genel Başkanı Hatip Dicle ve Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nden Ceylan Bağrıyanık'tan oluşan heyetin, yarın İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. HDP tarafından adı müzakere heyetine dahil olacak olan kişi olarak hükümete bildirilen Ceylan Bağrıyanık, daha önceki İmralı görüşmelerine katılamamıştı. Bağrıyanak, yarın bir aksilik yaşanmaması durumunda İmralı Adası'na yapılacak yeni yılın ilk görüşmeye ilk kez katılmış olacak.

HDP'nin İmralı heyeti Abdullah Öcalan ile son olarak 17 Aralık'ta görüşmüş ve görüşme kamuoyuna 2 gün sonra açıklanmıştı. Görüşmeden sonra hükümet ve HDP heyeti, ziyaretler ve görüşmeler konusunda artık gerekmedikçe konuşmama kararı almıştı. Yapılan açıklamalarda, görüşme trafiğinin hızlanacağı bu nedenle gerek duyulması halinde kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edilmişti.

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