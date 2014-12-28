Öcalan'ın üç bölümlük 'İmralı Notları' kitabı basıldı

PKK lideri Abdullah Öcalan ile 3 Ocak 2013 tarihinden bu yana yapılan görüşmeler, Öcalan'ın yazdığı mektuplar ve gönderdiği mesajlar, “Demokratik kurtuluş ve özgür yaşamı inşa (İmralı notları)” adıyla kitaplaştırıldı. Kitap Mezopotamya Yayınevi tarafından Avrupa'da basıldı.

ANF’de yer alan habere göre, yayınevi barış sürecini, gerçekleşen görüşmeleri, gönderilen mektupları tüm çıplaklığıyla okuyucuya sunmayı hedefledikleri bu çalışmanın, Abdullah Öcalan Sosyal Bilimler Akademisi’nin emeği ve katkılarıyla hazırlandığını belirtti. Yayınevi kitabın önsözünde, belgeleri okurlara ‘’Kürt sorununun demokratik barışçıl çözümüne katkı sunmak’’ amacıyla hazırladıklarını açıklıyor.

“İmralı Notları” alt başlığıyla yayınlanan kitap görüşme notları, mektuplar ve mesajlar olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Kitabın birinci bölümü ‘Görüşme notları’ üst başlığı altında 3 Ocak 2013 tarihli ‘Barış için 20 yıldır uğraşıyorum’ başlıklı notlarla başlıyor.

Birinci bölümdeki notlardan bazıları ise şunlar:

Bu süreci biz hazırladık (18 Mart 2013), Normalleşme tüm KCK yapısını kanun içine almaktır (7 Haziran 2013) , Karanlık dehlizlerin kilitlerini açarak yürüyorum (17 Ağustos 2013), Anti Kürt ittifakı sürdürülürse savaş kaçınılmaz olur (9 Kasım 2013),Ermenilere tarihsel kardeşlik kültürüyle yaklaşıyoruz (11 Ocak 2014), Otoriter Erdoğan ve hegemonik AKP anlayışını kabul etmeyiz (1 Haziran 2014), Müzakere tüm vatandaşların haklarını yasallaştırmak demektir (26 Haziran 2014), Siyaset öngörebilmektir(15 Ağustos 2014)

İkinci bölümde ise, PKK-KCK Genel Başkanlık Konseyi ve Yürütme Kurulu’na, HPG ve KONGRA GEL Eşbaşkanlık Divanı’na, Avrupa KCK Yönetimine, KJB ve PAJK Yönetim Kurulu’na, BDP Yürütme Kurulu’na gönderilen ‘Mektuplar’ yer alıyor.

Mesajlar’dan oluşan üçüncü bölüm ise, tarihi öneme sahip Newroz mesajı ile başlıyor. ‘Mazlumların özgürlük Newroz’u kutlu olsun (21 Mart 2013) ‘ başlıklı mesaj dışında, ayrıca Kürdistan Demokratik İslam Kongresi’ne (24 Nisan 2014), BDP Kongresi’ne ve HDK-HDP Kongresi’ne (25 Nisan 2014) gönderilen mesajlara yer veriliyor.