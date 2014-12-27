HDP: Öcalan'ın serbest kalma talebi olmadı

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, hükümet ile PKK'nın, İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılacağı konusunda anlaştığı iddialarıyla ilgili olarak “Öcalan'ın serbest kalma talebi olmadı” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ çözüm sürecinde Abdullah Öcalan'ın kendi pozisyonuyla ilgili bir talebi olmadığını belirterek, "Öcalan'ın hiçbir zaman, çözüm sürecinin başladığı günden bu yana kendisi ve kendi pozisyonuyla ilgili serbest bırakılma eksenli bir talebi olmamıştır. Kilit nokta asla olmamıştır. Çalışma koşullarının düzeltilmesi ve uygun hale getirilmesi, bu müzakereyi yürütecek koşullara kavuşması tartışması yapmıştır hep" dedi.

DHA’da yer alan habere göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Ortadoğu 'da Çatışmalar ve Türkiye Kamu Düzeni” konulu panele konuşmacı olarak HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu, Mazlum- Der Genel Koordinatörü Nurcan Aktay katıldı. Yüksekdağ, Zenderlioğlu ve Aktay yaklaşık 1.5 saat süren panelde öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Panelin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yüksekdağ, İmralı heyetinin Öcalan ile daha sık görüşmeye başlamasını daha dinamik bir sürece girildiğinin işareti olarak gördüğünü söyledi. Yüksekdağ, "Bu çözüm süreci açısından daha dinamik bir aşamaya geçildiğinin işareti. Daha sık geliş gidişler olacak. Aynı zamanda karşılıklı adımların atılması şeklinde daha senkronize, daha uyumlu ve daha dinamik bir sürece girildiğini söyleyebiliriz. Çözüm sürecinin hızlanması anlamında uzun süredir yoğun bir beklenti vardı. Bu beklentinin yaşama geçmesi açısından umut verici bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Sonuçları belirli aralıklarla belli dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacak" dedi.

Çözüm sürecinin, Abdullah Öcalan'ın sorumlu siyasi tavrıyla yürüdüğünü ileri süren Figen Yüksekdağ, "Elbette bir müzakere sürecine geçildiğinde elbette Öcalan'ın rolü daha belirleyici olacak. Müzakerelerin sürdürülmesinde birinci derecede rol üstlenen kendisidir. Fiili olarak baş müzakereci pozisyonundadır" dedi.

Öcalan'ın serbest kalma talebi olmadı

Hükümet ile PKK 'nın Öcalan'ın serbest bırakılacağı konusunda anlaştığı iddialarının sorulması üzerine Yüksekdağ "Bu iddiaların doğruluğu konusunda bir şey söyleyemem. Öcalan'ın hiçbir zaman, kendi pozisyonuyla ilgili serbest bırakılma eksenli bir talebi olmamıştır. Kilit nokta asla olmamıştır. Benim bir bilgim yok. Bizim bilgimiz dahilinde olan tartışma gündemimizde olan bir konu değildir" dedi.

PKK'nın liderlerinden Murat Karayılan'ın, çözüm sürecinin başarıyla sonuçlanması durumunda Öcalan'ın 2015 yılının Nisan ayında yapılması planlanan PKK'nın 12'nci kongresine katılacağı şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Yüksekdağ, bunun bir tevatür olduğunu ifade ederek, "Böyle bir açıklama elbette beklenti olarak, bir dilek olarak, bir niyet olarak ifade edildi. Karayılan'ın bir dileği ve beklentisi olarak ifade edilmişti. PKK'nın bir yöneticisidir ve elbette kendi lideri olarak gördüğü bir siyasi şahsiyetin kendi kongresinde olmasını istemesi, umması ve dilemesi kadar olağan bir şey olamaz" diye konuştu.