HDP: Hatun Tuğluk'u defnedemediğimiz yere faşizmi gömeceğiz

HDP, Diyarbakır'da Vicdan, Adalet, Demokrasi Mitingi'ne başladı. Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Figen Yüksekdağ'ın miting için gönderdiği mesajı okudu. Mitingde konuşan HDP Eşbaşkanı Serpil Kemalbay, "Hatun anneyi, Ankara'da defnedemedik çünkü ırkçı saldırıya uğradık. Onun boş kalan mezarına faşizmi gömeceğiz" dedi.

Dün yapılan mitingte alana girenler polis tarafından arandı. Miting alanına sadece HDP flamaları alınırken, bazı katılımcıların cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarını taşıdıkları görüldü.

Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine yönelik ırkçı saldırıyı hatırlatarak, “Bunun sorumlusu mevcut hükümettir” dedi. Yiğitalp daha sonra Figen Yüksekdağ’ın miting için gönderdiği mesajı okudu.

Yüksekdağ: Hiçbir hapishane düzeni baki değildir

Gazete Duvar'dan Vecdi Erbay'ın mitingden aktardığı bilgilere göre Yüksekdağ, “Yaşatılan onca acıya, katliama, zulme karşı boyun eğmeyen Amed halkı, kadınlar, gençler; Kandıra F Tipi Cezaevi’nden seçilmiş tüm yoldaşlarım adına hepinize yürek dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum” diye başladığı mesajında şunlara yer verdi:

“Hiçbir hapishane düzeni baki değildir. Kendisi için sınırsız serbestlik, halklar içinse itaat ve esaret isteyen hiçbir iktidar kalıcı olamaz. ‘Durmayalım, faşizmi durduralım’ diyerek başlatmış olduğumuz kampanyamız, tüm ezilen halkların, işçilerin, emekçilerin, gençlerin, kadınların demokratik birliğiyle adalete giden yolu aralamaktadır. Vicdan ve adalet nöbetlerimiz de, bugün burada başlattığımız mitinglerimiz de, faşizme karşı oynadığı önemli rolü dolayısıyla tarih sayfalarına yazılacaktır.

"Yıkılan kentlerimizi yeniden kuracağız"

Yüksekdağ, şöyle devam etti: “Mezarlarımızdan bile korkan bu alçak faşist zihniyet karşısında elbette cesareti bulaştıran, umudu büyütenler kazanacak. Buna dair en ufak bir şüpheniz dahi olmasın. Çünkü biz varız, HDP var ve zulme asla boyun eğmemiş olan halklarımız var, sizler varsınız. Yıkılan kentlerimiz yeniden kuracağız, yaralarımızı birlikte saracağız. Bu topraklara eşitlik ve özgürlüğü Türkiye halkları ile birlikte getireceğiz. Özgürlük halayına hep birlikte duracağız. Ve elbette vardık, varız, var olacağız.”

Kemalbay: Bombaların patlatılması halkların buluşmasını engellemek içindi

Daha sonra kürsüye HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, çıktı. Kemalbay, 5 Haziran 2015’te HDP mitinginde patlayan bombaları hatırlatarak konuşmasına başladı. Bombaların halkların buluşmasını engellemek için patlatıldığını söyleyen Kemalbay, “Burada Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, sizin seçtiğiniz belediye başkanları olmalıydı. Onlar faşizmin zindanlarında” dedi.

Bütün mesele tek adam rejiminin kurulmak istenmesidir diyen Kemalbay, Kürt sorunun 90 yıldır devam ettiğini ve çözüm beklediğini söyledi.

Kemalbay, şu mesajları verdi: “Saray’da oturanların hiçbir sorunu yok. Onların tek derdi kendi sermayelerini büyütmek.

Büyük Türkiye herkesin iş bulduğu, bütün kimliklerinin kendini ifade edebildiği bir Türkiye’dir. Hatun anneyi, Ankara’da defnedemedik çünkü ırkçı saldırıya uğradık. Onun boş kalan mezarına faşizmi gömeceğiz. Hiçbir zaman bu ülkede kendi kendine provokasyon olmuyor. Bu saldırı gerçekleştirenleri ve göz yumanları lanetliyoruz, kınıyoruz.”

"Bütün halkların kendini yönetme hakkı vardır"

“Kürt halkı 4 parçada özgürlük, eşitlik adalet istiyor” diyen Kemalbay, şöyle devam etti: “Son günlerde referandumun savaş nedeni olduğunu söylüyorlar. AKP Genel Başkanı’na değil Türkiye halkına seslenmek istiyorum: bütün halkların özgürlük ve kendi kendini yönetme hakkı vardır da Kürtlerin neden olmasın.

Semih ve Nuriye ölümle mahkum edilmek isteniyor. İşten atılanlar için yürüttükleri bir mücadele var. Onlar yaşasın diye mücadele edeceğiz. Birlik yeni bir yaşam için, öcalan’ın üzerindeki tecritin kaldırılması için mücadele edeceğiz. Onun çözüm projesini hayata geçirmek için mücadele edeceğiz. Asla biat etmeyeceğiz ve direnerek kazanacağız.”