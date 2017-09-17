Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıran kişi Bilal Erdoğan ve Bakan Sarıeroğlu ile de fotoğraf çektirmiş

Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk’un Ankara’da düzenlenmek istenen cenaze törenine yönelik gerçekleşen saldırıda yer alan Murat Alp isimli şahsın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile de fotoğrafları ortaya çıktı.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine Ankara'da saldırı düzenlenmişti. Olayın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırı düzenleyen grupta yer alan Murat Alp isimli şahısla fotoğraf çektirdiği ortaya çıkmıştı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fotoğrafla ilgili, "Heyetle birlikte 1 saat kadar olayların videosunu izledik. Yaklaşık 3,5 saat karakolda bulunmamızın ardından olayla ilgili yapılması gereken gözaltı talimatlalarını verip karakoldan ayrıldık. Bu esnada orada bulunduğumuzu bilen mahalle eşrafı karakolda bizimle fotoğraf çekilmek istedi" dedi. "Bir çok kişiyle fotoğraf çekildik" diyen Soylu, "Talimatlarımız sonrası tahkikatın derinleştirilmesi sonucu 48 kişinin ifadesi alındı ve ifadesi alınan bu şahısta savcının talimatıyla ertesi gün gözaltına alındı ve halen gözaltındadı" ifadesini kullanmıştı.

Cumhuriyet’in ANF’ye dayandırdığı habere göre, Murat Alp'in bu kez çok sayıda AKP'li isimle çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ikamet eden Alp, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile de fotoğraf çektirmiş.



