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Politika

HDP’li Tuğluk'un annesinin cenazesine saldıran kişinin Bakan Soylu'yla fotoğrafı ortaya çıktı

Hrant Dink'i öldüren Samast'ın karakoldaki polislerle, Türk bayrağı ile çekilmiş fotoğrafları çıkmıştı

16 Eylül 2017 15:12

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un annesi Hatun Tuğluk'un cenazesine saldıranlardan Murat Alp'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla karakolda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine 50 kişilik grubunun saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerine giderek duruma müdahale ettiklerini ve saldırganlara dönük gözaltıları bizzat takip ettiğini söylemişti. Ancak gözaltına alınan saldırganların o gece karakolda Süleyman Soylu'yla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. 

"Gözaltılar devam ediyor" diyen Soylu, İncek'te yaşayan herkes tarafından tanınan bu şahıslardan 7 kişinin gözaltına alınıp savcılıkta serbest bırakıldığı, 9 kişinin ise bulunamadığı belirtildi. 

Valilik olayı 'sataşma' olarak değerlendirmişti. 

2007'de gazeteci Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın karakoldaki polislerle, Türk bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafları çıkmıştı.

Süleyman Soylu'dan açıklama

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Süleyman Soylu, şunları söyledi: 

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