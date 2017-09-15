Aysel Tuğluk: Annemin vasiyeti uygulanamadı; yaşadıklarım ikinci Madımak gibi

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin cenazesine yapılan saldırıya tepkisini yakınlarına “İkinci Madımak gibi” sözleriyle aktardığı öğrenildi. Hatun Tuğluk'un kızının evinin yakınına gömülmek için vasiyet bıraktığı aktarıldı.

Cenaze için cezaevinden çıkartılmasına karşın annesinin Tunceli’deki cenazesine katılamayan Tuğluk, 48 saatlik iznini de annesinin İncek’teki evinde taziyeleri kabul ederek geçirdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Tuğluk’un, taziye ziyaretine gelenlere tepkisini “Beni ikinci kez yaktılar, ikinci kez acıya boğdular. İkinci Madımak gibiydi...” sözleriyle anlattığı öğrenildi. Tutuklu vekilin kendisini en çok üzenin de “toplumdaki hoşgörüsüzlük olduğunu” dile getirdiği belirtildi.

HDP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada da “Er ya da geç bu kötülük bertaraf edilecek. Kötülükle, zulümle abad olunamayacağını görecek ve yaşayacaksınız” denildi.

Vasiyeti uygulanamadı

Irkçı saldırının ardından Hatun Tuğluk’un “Beni kızımın evinin yakınına gömün” vasiyeti gerçekleştirilemedi. HDP’li Sırrı Sakık, “Annesinin vasiyeti vardı, ‘Beni buraya gömün, Ayselim burada kalacak, eve yakın olur, bana gelir’ derdi. Annesini kaybettikten sonra da burada defnetmek istedik” dedi.