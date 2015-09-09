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HDP Genel Merkezi ve 15 HDP adresine saldırı!

HDP binalarına yapılan saldırılar artıyor...

09 Eylül 2015 02:32

Çözüm sürecinin durmasıyla başlayan çatışmaların ardından HDP binalarına da peş peşe saldırılar yapılmaya başlandı. Son olarak Ankara'daki HDP Genel Merkezi'ne yapılan baskında ateşe verilmek istenen binan kapı ve pencereleri kırıldı.
Fırat Haber Ajansı'nın (ANF) haberine göre, HDP binalarına yapılan saldırılar şöyle:
 
Aksaray: HDP Aksaray il teşikilatına Türk bayrağı asıldı, tabela parçalandı. HDP Aksaray İl Başkanı Muhittin Yılmaz “Başımıza bir şey gelişe AKP sorumludur” dedi.

Kadıköy:  HDP İstanbul Kadıköy ilçe örgütü tarafından yapılmak istenilen açıklama engellendi. Açıklama öncesi HDP ilçe binasının binanın önünde toplanan kitleyi kuşatan polis, bina dışına çıkmalarına izin vermedi. Binanın camlarının polis tarafından kırıldığını ileri süren ANF, binaya doğru gelmeye çalışan bazı Kaldıraç üyelerinin plastik mermilerle engellenmeye çalışıldığını iddia etti. Aktarılanlara göre iki kişi gözaltına alındı.
 

Esenyurt: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde de HDP binasına saldırıldı.

Esenler: HDP İstanbul Esenler ilçe binası önünde basın açıklaması yapılırken taşlı saldırı yapıldı. Yaralılardan Gülşen Atalay  tedavi olmak üzere Avicenna Hastenesi'ne kaldırıldı. 

Kırşehir: Kırşehir'de HDP il örgütü binasına dünden sonra bugün de saldırıldı.  HDP ile aynı caddede bulunan HDP'li Eşref Odabaşı'ya ait olan Gül Kitabevi ateşe verildi. 

Ankara: HDP'nin Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan parti binası yaklaşık 200 kişilik bir grubun saldırısına maruz kaldı. Binadaki eşyaların yanı sıra tabela ve HDP bayrakları yakıldı, Türk bayrağı asıldı. 

Konya: HDP'nin Konya il binası ateşe verilmek istendi. Bir grup, üniversite öğrencilerinin gittiği Karatay ilçesindeki Ronahi-Der'i bastı. Dernek binası ateşe verildi. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir iş merkezinin 3'üncü katında bulunan HDP il binası da saldırı sonrası kullanılamaz hale geldi. 

Elazığ: HDP Elazığ il binasına saldırı düzenlendi. Eli sopalı bir grup, Hozat Garajı yakınlarında olan HDP binasına gelerek pencerelerini kırdıkları binaya bayrak asmaya çalıştı. 

Silifke: Mersin’in Silifke ilçesinde bir grup, kapılarını kırarak içine girdikleri HDP ilçe binasını ateşe verdi. 

Mersin:  HDP Erdemli iİçe örgütü binasına saldırıldı.

Antalya: Antalya'da HDP il örgütü binasına yönelik saldırı düzenlendiğini aktaran ANF, binada 5 kişinin mahsur kaldığını, 10 kişinin yaralandığını yazdı. ANF'ye göre, "Osman Beştaş isimli bir partili sırtından aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. (...) HDP binasına yapılan saldırıyı takip ettiği sırada DİHA Muhabiri Feyyaz İmrak da saldırıya maruz kaldı. Darp edilen İmrak'ın parmağı kırıldı." 

Eskişehir:  Eskişehir'de bir grup il binasının kapısını kırarak içeri girdi. 

Çanakkale: Çanakkale merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan HDP Çanakkale İlçe Binası önünde yüzlerce kişilik bir grup oluştu, göstericiler tekbir getirdi.  

Adana: Adana HDP Çukurova ilçe binasına saldırıldı. 

Malatya: HDP Malatya il binasına saldırdı. Grup, binanın çatısından içeri girerek binayı ateşe verdi. 

 
 

 

 

 

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