Birçok ilde HDP binaları saldırıya uğradı

Hakkari'nin Dağlıca ilçesinde, 16 askerin PKK saldırısında şehit olmasının ardından birçok kentte HDP binalarına saldırı düzenlendi. İlk saldırı, gece saatlerinde Edirne'deki HDP binasına gerçekleştirilirken, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki parti binası yakılmaya çalışıldı.

Evrensel'in haberine göre, HDP binalarına saldırı gerçekleştirilen kentler şu şekilde:

Edirne: Gece yarısından sonra Mithatpaşa Mahallesi Rasathane sokak üzerindeki parti binasının kapısını kırarak içeri girdiği tespit edilen kimliği belirsiz saldırganlar, içerideki eşyalara zarar verdi. Binanın ikinci kattaki camına da Türk bayrağı asıldığı görüldü. Devriye gezen polis ekiplerince fark edilen saldırı üzerine parti yöneticilerine haber verildi. Yapılan incelemede çelik kapının kırıldığı ve içerideki eşyalara zarar verildiği tespit edildi.

Malatya: Ara sokaklarda toplanan 100-150 kişilik bir grup, ırkçı sloganlar eşliğinde HDP Malatya İl Binası'nın olduğu pasaja geldi. Polisin müdahale etmediği grup pasajın demir kapılarını kırarak polis eşliğinde içeriye girdi. Pasaja ve HDP İl Örgütü'nün kapısına Türk bayrakları asan grubun, HDP binasını yakmadan ayrılmayacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Antalya: Manavgat ilçesinin Cumhuriyet Meydanı’nda saat 19.00 toplanan yaklaşık bin kişilik grup, saat 19.30’da yürüyüşe geçti. Antalya Caddesi’nden geçen grupta bulunanların sayısı katılımlarla yaklaşık 2000 kişiye ulaştı. Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nden geçerek Çakal Deresi Mevkii'ndeki HDP İlçe binasına gelen grup, polis barikatıyla karşılaştı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan grupta bulunanlardan bir bölümü polis bariyerini zorlayarak aştı. Binaya tırmanan göstericiler, 1'inci kattaki HDP İlçe binasının tabelasını sökerek attı. Daha sonra parti bayrağını da atan göstericiler, içerideki eşyaları da sokağa attı. Sokaktaki kalabalık, binadan atılan parti dokümanları, flama ve eşyaları yaktı.

Grup, daha sonra HDP binası önünde İstiklal Marşı okudu, binaya da Türk bayrağı astı. Bir süre daha slogan atan göstericiler, bölgeye takviye olarak askeri birliklerin sevk edilmesi üzerine yeniden slogan atarak ilçe merkezine yürüdü. Grubun binadan ayrılması üzerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta yanan eşyaları söndürdü.

Kayseri: HDP il binasının bulunduğu Cumhuriyet mahallesine gelen grubun binaya Türk bayrağı asmadan gitmeyecekleri belirtmesi üzerine, polisle uzun süre "tartışma" yaşandı. Tartışma sonrasında gruptan bir kişiye bayrak asması için müsaade edildi. Bir kişi elindeki Türk bayrağını sokak arasındaki HDP il teşkilatının bulunduğu apartman kapısına götürdü ve astı. Daha sonra gruba bilgi verdi ve elindeki cep telefonu ile çektiği fotoğrafı gösterdi. Bunun üzerine grup, polisle uzun süren tartışmasının sonunda İstiklal marşını okuyarak olay yerinden ayrıldı.

Niğde: Şehir merkezinde akşam saatlerinde aralarında MHP, BBP, CHP ve Vatan Partisi'nin de bulunduğu bazı siyasi partiler tarafından düzenlenen "Şehitlere Saygı" yürüyüşü HDP Niğde il binasına yönelik saldırıya dönüştü. Irkçı gruplar, HDP Niğde il binası önüne yürüyüş gerçekleştirerek, burada binaya taşlı saldırı düzenledi. Binanın güvenlik kameralarını kıran ırkçı gruplar binada maddi hasar oluşturdu.

Denizli: Binlerce kişinin sokağa döküldüğü kentte, PKK'yı protesto eden öfkeli grubun HDP İl Başkanlığı'na Türk Bayrağı asmak istemesine polis engel olunca kısa süreli gerginlik yaşandı. Partiye önceden bayrak asıldığını öğrenen grup, polisin uyarısıyla dağıldı. Topluluk, daha sonra Lise Caddesi'nden Garnizon Komutanlığı önüne yürüdü. Burada İstiklal Marşı okuyarak askere destek veren sloganlar attı. Grup, bir süre sonra sessizce dağıldı.