Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Dağlıca bölgesinde PKK'lılarca düzenlenen saldırının ardından Edirne'de HDP binasına saldırı düzenlendi.

Gece yarısından sonra Mithatpaşa Mahallesi Rasathane sokak üzerindeki parti binasının kapısını kırarak içeri girdiği tespit edilen kimliği belirsiz saldırganlar, içerideki eşyalara zarar verdi. Binanın ikinci kattaki camına da Türk bayrağı asıldığı görüldü. Devriye gezen polis ekiplerince fark edilen saldırı üzerine parti yöneticilerine haber verildi. Yapılan incelemede çelik kapının kırıldığı ve içerideki eşyalara zarar verildiği tespit edildi.

'Kardeş kardeşi öldürmesin'

DHA'da yer alan habere göre, HDP Edirne İl yönetim Kurulu üyesi Kerim Tüfekçi, AKP'li yöneticilerin partilerini hedef gösterdiğini iddia ederek şöyle dedi:

"Ne olursa olsun biz insanların ölmemesi için alanlara çıktık. Kardeş kardeşi öldürmesin. Bugün bizim de içimiz yanıyor. Olmaz derecede partimize yönelik baskı var ve hedef gösteriyorlar. Bunun sonucu olarak saldırıya uğruyoruz. Barış ve kardeşlik için mücadele ediyoruz. İnsanlarımız, çocuklarımız ölmesin. Polis de, asker de, gerilla da bizim çocuklarımızdır. Bunların ölümüne dur demek lazımdır. Biz Edirne'de 8 bin 100 oy aldık, bunun için halkı sindirmeye çalışıyorlar."



HDP il binasına saldırının ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma başlatıldı. Parti binasında parmak izi çalışması yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.