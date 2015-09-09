Alanya'da HDP binası yakıldı

Alanya'da HDP binası ve çevresindeki işyerlerinin ateşe verildiği iddia edildi. HDP Alanya İlçe Örgütü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “An itibariyle Alanya HDP binası ve çevredeki Kürtlere ait iş yerleri yakılıyor” ifadeleri kullanıldı.

BirGün'ün AlanyaAdres.com kaynaklı haberine göre de, Alanya’da akşam saatlerinde başlayan ‘teröre tepki‘ yürüyüşünde 20 kadar saldırgan, taşlanan ve kapıları balyozla kırılan HDP binasına girdi. Saldırganlar daha sonra binayı ateşe verdi.

Alanya HDP İl Örgütü'ne ait hesaptan şu video paylaşıldı:

An İtibariyle Alanya HDP Binası ve Çevredeki Kürtlere Ait İşYerleri Yakılıyor #AKPTerörüHeryerde #FaşizmeGeçitYok pic.twitter.com/GxNj0pcESJ — HDP_Alanya (@Alanya_HDP) 8 Eylül 2015

Terörü protesto etmek için düzenlenen yürüyüşlerde, birçok kentte HDP binalarına yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Ankara'daki HDP Genel Merkezi'nin ikinci katında küçük çaplı bir yangın çıkarken, Kırşehir'de de HDP'li Eşref Odabaşı'ya ait kitabevi yakıldı.