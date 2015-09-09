T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alanya'da HDP binası yakıldı

Kapıları balyozla kırarak binaya giren saldırganlar, binayı ateşe verdi

09 Eylül 2015 04:21

Alanya'da HDP binası ve çevresindeki işyerlerinin ateşe verildiği iddia edildi. HDP Alanya İlçe Örgütü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “An itibariyle Alanya HDP binası ve çevredeki Kürtlere ait iş yerleri yakılıyor” ifadeleri kullanıldı.

BirGün'ün AlanyaAdres.com kaynaklı haberine göre de, Alanya’da akşam saatlerinde başlayan ‘teröre tepki‘ yürüyüşünde 20 kadar saldırgan, taşlanan ve kapıları balyozla kırılan HDP binasına girdi. Saldırganlar daha sonra binayı ateşe verdi.

Alanya HDP İl Örgütü'ne ait hesaptan şu video paylaşıldı:

Terörü protesto etmek için düzenlenen yürüyüşlerde, birçok kentte HDP binalarına yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Ankara'daki HDP Genel Merkezi'nin ikinci katında küçük çaplı bir yangın çıkarken, Kırşehir'de de HDP'li Eşref Odabaşı'ya ait kitabevi yakıldı.

Kaynak: Alanyaadres.com

ETİKETLER

hdp alanya ilçe binasına saldırıhdpsaldırı

İlgili Haberler

Antalya'da HDP binasına saldıran bir grup, Kürt sandıkları MHP'liyi dövdü!

Antalya’da gece HDP İl Başkanlığı binasına yapılan saldırı sarısında linç edilmek istenen genç, 'Ben de MHP’ciyim' diye bağırdı

Kırşehir'de HDP üyesine ait kitabevi ateşe verildi

Kitabevi yakılan Eşref Odabaşı, HDP’den belediye başkan adayı olmuştu

HDP Genel Merkezi'ne saldırı; ateşe verilmek istenen binanın kapı ve pencereleri kırıldı!

Genel merkezdeki yangının söndürüldüğü, bina çevresinin kontrol altına alındığı bildirildi

HDP Genel Merkezi ve 15 HDP adresine saldırı!

HDP binalarına yapılan saldırılar artıyor...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24