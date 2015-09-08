Antalya'da HDP binasına saldıran bir grup, Kürt sandıkları MHP'liyi dövdü!

Antalya’da gece HDP İl Başkanlığı binasına yapılan saldırı sarısında linç edilmek istenen genç, Burdur Bucaklı çıktı. İsmi öğrenilemeyen genç, sivil polise “Abi ben Burdurluyum, beni neden dövüyorlar anlamadım” dedi. Sivil polis memuru, gencin kimliğini eline alıp, öfkeli kalabalığa doğru göstererek, “Adam Burdur Bucaklı, yaptığınız iş mi şimdi, hiç mi kafanız çalışmıyor?” diye bağırdı. Dayak diyen genç de polisin bu uyarısı üzerine kalabalığa, “Ben de MHP’ciyim, neden beni dövdünüz?” diye seslendi.

Antalya Ajans'tan Semih Ersöz'ün haberine göre olay, Muratpaşa İlçesi’ne bağlı Yüksekalan Mahallesi’nde bulunan HDP İl Başkanlığı binasının çevresinde yaşandı. 20.00 sıralarında Kapalı Yol’da toplanıp HDP İl Başkanlığı binasına saldırarak, camlarını kıran yaklaşık 200 kişilik grup ile polis arasında uzun süre kovalamaca yaşandı. Bozkurt işaretleri yapıp “Dişe diş, kana kan, intikam intikam” sloganları atan grup, İl Başkanlığı binasının çevresinde HDP’li olduğu belirtilen kişilere saldırdı. Bu sırada Antalya’da mevsimlik işçi olarak çalışan bir kişi sırtından bıçaklandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Tekme tokat dövdüler

Saat 00.08’de gruptan bazıları, MarkAntalya AVM’nin tramvay durağı yönünde esmer tenli bir kişiyi görünce saldırıya geçti. Yaklaşık 10 kişilik grup, genci tekme tokat dövdü. Grup, yerde sürüklenen genci tekmelemeye devam etti. Bu sırada kaçmaya çalışan genç, Şarampol Kavşağı’ndan yolun karşı tarafına terliklerini bırakıp yalın ayak kaçmaya çalıştı. Kalabalık, gencin peşinden koşarak onu bir kez daha yakalayıp dövmeye devam etti. Linç edilmek istenen genci sivil polisler kurtardı.

Neden beni dövdünüz?

Bu sırada genç, sivil polise “Abi ben Burdurluyum, beni neden dövüyorlar anlamadım” dedi. Sivil polis memuru, gencin kimliğini eline alıp, öfkeli kalabalığa doğru göstererek, “Adam Burdur Bucaklı, yaptığınız iş mi şimdi, hiç mi kafanız çalışmıyor?” diye bağırdı. Dayak diyen genç de polisin bu uyarısı üzerine kalabalığa, “Ben de MHP’ciyim, neden beni dövdünüz?” diye seslendi.

Polis, öfkeli kalabalığı dağıttıktan sonra, gence kimliğini verdi. Dayak yiyen genç, öfkeli kalabalıktan şikayetçi olacağını söyledi.