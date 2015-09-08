Isparta HDP İl Başkanlığı'nın bulunduğu daire ateşe verildi

Dağlıca'da 16 askerin şehit olmasını protesto eden bir grup, Isparta'da Pirimehmet Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın üst katındaki HDP il başkanlığının bulunduğu daireyi ateşe verdi. İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangında dairede büyük hasar oluştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Dağlıca bölgesindeki PKK’lılar tarafından düzenlenen saldırıda 16 askerin şehit edilmesi, 6’sının da yaralanması olayının ardından Isparta Kent Meydanı’nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, Pirimehmet Mahallesi’ndeki HDP binasına yürüdü. Grup, binanın dış cephesinde asılı olan HDP tabelasını indirmek istedi.

Polis bina önünde güvenlik önlemi alırken, kargaşayı fırsat bilerek daireye giren gruptan bazıları tabelayı ateşe verdi. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için uzun süre uğraştı. Yangın söndürülürken, binanın 4’üncü katındaki HDP İl başkanlığının bulunduğu daire kullanılamaz hale geldi. Grup ise yangın söndürme çalışmaları tamamlanana kadar olay yerinden ayrılmadı.