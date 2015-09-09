HDP Genel Merkezi'ne saldırı; ateşe verilmek istenen binanın kapı ve pencereleri kırıldı!

Ankara'da bulunan HDP Genel Merkezi, kentte düzenlenen "teröre tepki" yürüyüşü sonrasında saldırıya uğradı. Saldırıda binanın kapı ve pencerelerinin kırıldığı bildirilirken, Özgür Gündem gazetesi 6 katlı binanın yakılmaya çalışıldığını duyurdu. HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, ateşe verilen binadaki yangının söndürüldüğünü, mahsur kalanların dışarı çıkarıldığını duyurdu. HDP yetkilileri de, saat 23:00'e doğru bina çevresinin kontrol altına alındığını söylediler.

CNN Türk, polis kaynaklarına dayandırarak, HDP Genel Merkezi'ni ateşe vermeye çalışan saldırganın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Evrensel gazetesinin haberine göre, binadaki yangın sürerken MedNuçe TV yayınına bağlanan binada mahsur kalan parti çalışanlarından Ahmet Yavuz, "Gündüz saatlerinden bu yana sivil faşist gruplar, parti binası önünden geçerek tacizde bulundu. Bunun üzerine hem parti yöneticileri hem de milletvekilleri polisi uyardı ama polis, uyarıların hiçbirisini dikkate almadı. Saat 21.00 sıralarında yine parti binasının önüne gelen saldırganlar, slogan atmaya başladı. Bu durumu bildirdiğimiz polisler bize 'Bir şey olmaz. Ancak içeri bir saldırı olursa müdahale ederiz' dediler. Sonrasında parti binasına giren saldırganlar binayı ateşe verdi. Yangın bize henüz ulaşmadı ama her tarafı duman kapladı. Müdahaleye yönelik bir çaba da yok. Şu an bütün halkımızın buraya gelmesi lazım. Vekillerimizin tüm çabalarına rağmen bu saldırılara göz yumuldu" dedi.

Binada mahsur kalan diğer parti görevlisi Zülküf Kurt ise şunları söyledi:

"Akşam üzeri bekleyen polisleri uyardık. Hassas olmaları gerektiğini söyledik. Akşama doğru sivil gruplar çoğalmaya başladı. En son da kitleyi polis engellemedi ve binamıza saldırdılar. İçeri girdiler. Ateşe verince dumanlardan kaynaklı çatıya çıktık. Yangına bir müdahale olup olmadığını göremiyoruz. Grup hala slogan atmaya devam ediyor. Polisin önlem almadığını görülüyor. Gever'de direnen halkımız müsterih olsun. Bu durum bizi yıldırmaz. Bu bina barış için son şans. Yaksalar yine yaparız. Ama barış için son şanstır. Hala sivil faşitlerin etrafta beklediklerini ve polislerin de onları izlediklerini görüyoruz. İtfaiye geldi ama sivil faşist gruplar bekliyorlar."

Saldırı anında HDP'den yapılan "Genel Merkezimiz Saldırı Altında" başlıklı açıklamada, "Değerli Basın Emekçileri, Genel Merkezimiz ağır saldırı altındadır ve polis üzerine düşeni yapmamaktadır" denildi. HDP Genel Merkezi'nin resmi Twitter hesabından da şu mesajlar paylaşıldı:

Genel Merkezimiz ağır saldırı altındadır ve polis üzerine düşeni yapmamaktadır. — HDP (@HDPgenelmerkezi) 8 Eylül 2015

ETHA, saat 22.10'da duyurduğu haberinde ateşe verilen HDP Genel Merkezi'nin ikinci katının tamamen yandığını ve itfaiyenin yangına müdahale ettiğini duyurdu. Saldırganların HDP binasının tabelasını indirerek, parçaladığını aktaran ETHA, "Polis uzun süre bekledikten sonra saldırganlara müdahale etmeye başladı. Binanı içerisinde ve kapının önünde bulunan saldırganlara biber gazı ve tazyikli suyla müdahala ediliyor" dedi.