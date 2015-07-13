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Politika

HDP Eşbaşkanı: Erdoğan'ın HDP'li Doğan'la görüşmesi vesayet oluşturma çabası!

Figen Yüksekdağ: Erdoğan 'günlük siyasetin aktörüyüm, müdahale eder ve içinde olurum' mesajını veriyor bu tip görüşmelerle

13 Temmuz 2015 15:04

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Gaziantep Milletvekili Celal Doğan'ın geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Ak Saray'da yaptığı sürpriz görüşmeye ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. "Erdoğan ‘günlük siyasetin aktörüyüm, müdahale eder ve içinde olurum’ mesajını veriyor bu tip görüşmelerle" diyen Yüksekdağ, "Yeni bir vesayetin temellerini atma uğraşısı içinde Sayın Erdoğan" ifadesini kullandı.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan (13 Temmuz 2015) Yüksekdağ'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

 

'Celal Doğan ve Baykal görüşmeleri vesayet siyasetinin bir parçası'

 

- Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Haziran’ın hemen ertesinde CHP milletvekili Deniz Baykalile görüşmüştü. Sonrasında Meclis Başkanlığı süreci yaşandı malum. Celal Doğan gibi farklı ekolden bir HDP’liyi kabul etmesi de kendisine orada da farklı bir kanal açmak istediği şeklinde yorumlandı.

Bu genel bir tutum tabii ki. Dediğiniz şey doğru. Yeni bir vesayetin temellerini atma uğraşısı içinde Sayın Erdoğan

- Deniz Baykal ve Celal Doğan görüşmeleri de ‘vesayet siyaseti’ diye tanımladığınız şeyin parçası mı?

Tabii ki. Biraz önce söylediğim gibi ‘günlük siyasetin aktörüyüm, müdahale eder ve içinde olurum’ mesajını veriyor bu tip görüşmelerle. Vesayet oluşturma çabaları sadece bu iki isimle yaptığı görüşmelerden ibaret de görülemez. Cumhurbaşkanı seçim bittikten sonra da her gün Başbakan’dan daha fazla konuşuyor. Seçim kampanyası sırasındaki tesis açılışları bitti, şimdi oruç açılışları başladı.

- Peki Celal Doğan’ın böyle bir görüşme yapması HDP yönetimi açısından bir rahatsızlık yarattı mı?

Yo, hiçbir rahatsızlık yaratmadı, çünkü Celal Bey bildirmiştir bize gitmek istediğini, döndükten sonra da aynen. Parti denetimi ve disiplini dışında yapılmış bir görüşme değildir. Biz parti olarak kurumsal bir görüşme olarak algılamadık. Celal Bey de böyle algılanabileceğini düşündüğü için bize bilgi verdi. ‘Eğer böyle bir algılama doğacaksa vazgeçebilirim’ manasında o bildirimde bulundu. Ama bizi herhangi bir şekilde kurumsal olarak bağlayacak bir görüşme değil.

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