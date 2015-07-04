HDP’li Celal Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı sürpriz görüşmeyi anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğü ortaya çıkan HDP Gaziantep Milletvekili Celal Doğan, ‘koalisyon ve çözüm süreci’ de dahil olmak üzere her konuyu konuştuklarını vurguladı, ancak ayrıntı vermedi.

BBC Türkçe’den İlhan Taşçı’ya konuşan Celal Doğan görüşmeyi doğrularken, görüşme talebinin kendisinden gittiğini aktardı.

“Belediye Başkanıyken aşinalığımız, hukukumuz var. Gittik, geldik. Onun dışında da görüşmelerimiz oldu” sözleriyle tanışıklıklarını anlatan Doğan, görüşmeyi “Türkiye’nin bugünkü ortamını değerlendirme konusunda bir sohbetti” diye özetledi.

'Parti adına bir görüşme değil'

Celal Doğan, Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin “parti adına bir görüşme olmadığının” altını çizerek .

Anlaşıldığı kadarıyla çözüm süreci ve PKK ’nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan ile HDP heyetinin görüştürülmemesi de Erdoğan ile Doğan arasındaki görüşmenin ana başlıkları arasında yer alıyor.

Öcalan ile görüşülmemesinin HDP’de yarattığı rahatsızlığı Cumhurbaşkanı'na iletip iletmediğine ilişkin soruya ise Doğan “Onlar ikili görüşme konusu. Bilgi verme şansım yok. Çok mesele konuştuk” demekle yetindi.

Doğan, konuşulan meseleleri ayrıntılandırırken örnek olarak Gaziantep’te çevre kirliliği nedeniyle tartışma yaratan Nizip Çayı’nın bile Cumhurbaşkanı ile görüşmede gündeme geldiğini aktardı.

Doğan: Koalisyonu konuştuk ama...

Celal Doğan “Tabii ki koalisyon konusunu da konuştuk” dedi ancak “Ama ayrıntıları söyleme şansım yok; O’nun fikri şöyledir, benim fikrim böyledir. Çünkü rıza almadan bir şey söyleme sansım yok. İki kişi arasındaki konuşma” sözleriyle de detay vermekten kaçındı.

“Bir AKP -HDP koalisyonu seçeneği gündemde mi?” sorusuna ise Celal Doğan şu yanıtı verdi:

“Bunlar konuşulsa bile söyleme şansım yok, ayıp olur. Çünkü o konuda yetkili değilim.”

Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin parti yönetiminin bilgisi dahilinde olmadığını, “kendi şahsi görüşüyle gittiğini” söylüyor. Bu nedenle parti yönetiminde bir eleştiri ya da görüş iletilip iletilmediği sorumuza ise, “Hayır yani ben biriyle görüşeceksem parti niye rahatsız olsun?” yanıtını verdi.

Doğan “Cumhurbaşkanı ile görüşmek Türkiye’de ambargolu mu? Koalisyon olsun olmasın, devletin başındaki önemli bir aktördür” değerlendirmesini yaptı.