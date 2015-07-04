HDP'li Celal Doğan ile Erdoğan arasında Saray'da sürpriz görüşme

Cumhuriyet yazarı Murat Sabuncu CHP’den ayrılarak HDP’ye geçen ve Gaziantep milletvekili olan Celal Doğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptığını yazdı.

Sabuncu, HDP kaynaklarından Gaziantep Belediye Başkanlığı döneminden Erdoğan ile tanışıklığı olan Doğan'ın parti adına değil kendi adına bu görüşmeyi gerçekleştirdiğini öğrendiğini aktardı. Sabuncu, "Kaynaklar, ne konuşulduğuyla ilgili olaraksa 'Türkiye’nin içinden geçtiği zor süreçle ilgili görüş alışverişi' notunu paylaşıyorlar" dedi.

Sabuncu'nun Cumhuriyet'te "Saray’da sürpriz HDP’li" başlığıyla yayımlanan (4 Temmuz 2015) yazısı şöyle:

HDP İmralı Heyeti dün “çözüm süreci” ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada çözüm sürecinin devlet politikası haline getirilerek korunması, koalisyon görüşmelerinde pazarlık konusu yapılmaması ve çatışmasızlık halinin devam ettirilmesi isteği öne çıkıyordu. Bölgesel savaş tehditlerine de vurgu yapılan metinde “süreçteki tıkanmayla ilgili” olarak eleştirilen isim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müzakere sürecini yok sayan, Dolmabahçe mutabakatını yanlış bulan, izleme heyetini tanımayan ve en nihayetinde Kürt sorunu yoktur noktasına gelen yaklaşımları büyük bir tıkanmayı da beraberinde getirdi.

Açıklamanın hemen ardından “Dolmabahçe Mutabakatı” fotoğrafının ana aktörlerinden Yalçın Akdoğan Twitter’dan metne yanıt verdi: Çözüm süreci aktörlerine ve yürütücüsü hükümete savaş açan HDP’nin süreçte her şeyi AKP’den beklemesi ironik.

Seçim öncesi Erdoğan- AKP hükümeti ile Kürt Hareketi (HDP) arasında kopma noktasına gelen ilişkilerin seçim sonrasında daha da geriliyor olması pek çok kişi de endişe yaratıyor. Ancak bir taraftan da HDP içinden kritik isimler kimi “sürpriz” görüşmeler yapıyor. Bu isimlerden biri son seçimler öncesi CHP’den ayrılarak HDP’ye geçen ve Gaziantep milletvekili olan Celal Doğan. 15 yıl boyunca Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Doğan, “İstanbul’da Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, Sırrı Süreyya Önder ile bir yemek yemiş ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bilgisi dahilinde milletvekili adayı yapılmıştı.

Hem Türkiye’de hem Suriye’de Kürtlerle ilgili kritik gelişmeler yaşanırken “yeni HDP”li Celal Doğan kısa bir süre önce Saray’da Erdoğan ile görüştü. Doğan’ın belediye başkanı olduğu dönemden Erdoğan ile “tanışıklığı- hukuku” olduğu biliniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre görüşme isteği Doğan’dan geldi. Buradaki kritik soru “partisi adına mı yoksa bireysel olarak mı” bu talebi ilettiğiydi. Kaynaklar buna “partiden bağımsız” diye yanıt verdi. Yanıt “bireysel görüşme” olsa da partinin görüşlerini Erdoğan’a aktardığını oradan aldığı bilgiyi de partisiyle paylaştığını düşünmek mümkündür. Kaynaklar, ne konuşulduğuyla ilgili olaraksa “Türkiye’nin içinden geçtiği zor süreçle ilgili görüş alışverişi” notunu paylaşıyorlar.

Süreç için değerli

HDP içinde, seçim öncesinde “AKP’yi dışarıdan destekleyebiliriz” diyen bir grup vardı. Ancak Selahattin Demirtaş o günlerde “partinin böyle bir desteği vermeyeceğini” ilan etti. Erdoğan ile Doğan arasındaki Görüşmenin HDP destekli bir AKP Hükümeti’nin yolunu açması zor olsa da tıkanan çözüm süreci için “kritik değer” taşıdığı kulislerde konuşuluyor.