Celal Doğan, Erdoğan'la görüşmesinde ne dedi?

HDP Gaziantep Milletvekili Celal Doğan’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği sürpriz görüşmenin parti yönetiminin bilgisi dahilinde olduğu belirtildi. Görüşmenin ana gündemi ise çözüm süreciydi. Doğan'ın Erdoğan’a “AKP - MHP koalisyonu savaş hükümeti anlamına gelir” kaygısını ilettiği öğrenildi.

Çözümün geleceği

Cumhuriyet'ten Mustada Çakır'ın haberine göre, 7 Haziran seçimlerinde HDP Gaziantep milletvekili olarak parlamentoya giren Doğan’ın, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları belli oldu. Edinilen bilgiye göre görüşme öncesi partinin yönetim organlarına bilgi veren Doğan, HDP’nin çözüm süreciyle ilgili kaygılarını doğrudan aktarmak amacıyla Erdoğan ile bir görüşme yapacağı bilgisini HDP yönetimine sundu. HDP yönetiminin onayının ardından gerçekleşen sürpriz görüşmede yaklaşık 4 aydır dondurulmuş olan çözüm sürecinin olası koalisyon senaryolarına göre geleceği ele alındı. Doğan, HDP’nin süreçle ilgili yaşanan tıkanıklık sürecin biteceği yönünde dile getirilen senaryolar ve yaklaşık iki yıldır devam eden çatışmasızlık sürecinin tehlikeye girmesi konularını Erdoğan’a iletti. Doğan, siyasi kulislerde dile getirilen olası bir AKP - MHP koalisyonunun savaş hükümeti anlamına geleceğini, Suriye’de yaşanan gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde Türkiye’de devam eden çatışmasızlığın çok büyük bir kazanım olduğu görüşlerini bildirdi.

'Parti rahatsız değil'

HDP yönetimi, sürpriz görüşmeyi Doğan’ın gerçekleştirme gerekçesini Erdoğan ve Doğan’ın geçmişten gelen bir tanışıklıkları olmasına bağladı. Çözüm sürecinin her türlü siyasi çıkar ve oy hesabından daha kıymetli olduğu görüşünden hareketle Doğan - Erdoğan görüşmesinin HDP politikalarına aykırı olmadığı ifade edildi. Görüşmenin parti içinde herhangi bir rahatsızlık yaratmadığı da kaydedildi. HDP, 7 Haziran’dan sonra oluşan tabloda AKP - CHP koalisyonuna sıcak bakmış, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, AKP - CHP koalisyonu olursa HDP’nin bu hükümete dışarıdan destek verebileceğini de açıklamıştı.