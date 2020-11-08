HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar'dan, Biden ve Harris'e kutlama: Dönüm noktası

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kutlarken, "Harris’in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika'nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.
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HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar, ABD'nin 46. başkanı seçilen Biden ile yardımcısı Harris için kutlama mesajı yayımladı.
Mesajda, "Ağır pandemik koşullar altında yürütülen rekabetçi bir seçim kampanyası sonucunda ABD Başkanı seçilmenizden dolayı Halkların Demokratik Partisi adına sizi kutluyoruz. Sayın Kamala Harris’in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika’nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz” denildi.
Etik ve barışçıl bir dış politikaya öncelik verilmesi gerektiği vurgulanan mesajda, "Amerika politikalarının demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, sosyoekonomik adalet, cinsiyet eşitliği, iklim değişikliğine ekolojik yaklaşım ile etik ve barışçıl bir dış politika gibi gündemlere öncelik verip desteklemesini umut ediyoruz” ifadeleri yer aldı.
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