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HDP, Diyarbakır'da toplanıyor

HDP'den yapılan açıklamaya göre, eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, yarın saat 12:00'de Diyarbakır'da bir basın toplantısı düzenleyecek

08 Ekim 2014 23:53

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Kobane'deki IŞİD saldırıları ve Türkiye'de yaşananlara  ilişkin yarın saat 12:00'de Diyarbakır'da basın toplantısı düzenleyecek. HDP'den yapılan açıklamaya göre, toplantıyı Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yapacak. Toplantıya, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Emine Ayna ve Kamuran Yüksek ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanları Hatip Dicle ve Selma Irmak da katılacak.

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