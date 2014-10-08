HDP, Diyarbakır'da toplanıyor

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Kobane'deki IŞİD saldırıları ve Türkiye'de yaşananlara ilişkin yarın saat 12:00'de Diyarbakır'da basın toplantısı düzenleyecek. HDP'den yapılan açıklamaya göre, toplantıyı Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yapacak. Toplantıya, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Emine Ayna ve Kamuran Yüksek ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanları Hatip Dicle ve Selma Irmak da katılacak.