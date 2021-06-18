HDP binasına saldıran Onur Gencer'in mesai arkadaşları konuştu: Silah ruhsatı verilmemesi gereken insanlardan biriydi

İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığı'na saldıran ve Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer’in sağlık çalışanı olarak görev yaptığı Kemalpasa Devlet Hastanesi’ndeki çalışma arkadaşları konuştu. Mesai arkadaşları Onur Gencer’in sürekli sinirli ve öfkeli olduğunu belirterek “Bence silah ruhsatı verilmemesi gereken insanlardan biriydi” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya’nın saldırının ardından, "Bunu yine bir sarhoş, deli olarak yansıtacaklardı ki bu kişinin SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş biri olduğunu öğrendik" dediği Gencer ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gazete Duvar’dan Cihan Başakcıoğlu’nun haberine göre, Gencer'in iki ay gibi bir süredir görev yaptığı Kemalpasa Devlet Hastanesi’nde işe gitmediği ve hakkında tutanak tutulduğu ve tutanakların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından son süreçte işleme alındığı ortaya çıktı.

"Dün müfettişler hastanede dosyasını inceledi"

Gencer'in hakkında tutanak tutulduğunu belirten mesai arkadaşları, “Bir süredir işe gelmiyormuş. Hakkında tutanak tutulmuş. Tam manasıyla işten atılmış değil ama atılması için adımlar atıldı. Tutanaklar il sağlık müdürlüğüne gitmiş. Dün hastanede de müfettişler vardı. Dosyasını incelediler. Daha önce gelmediğine dair, görev yerlerine gitmediğine dair tutanaklar mevcut. Onları da aldılar. Son iki aydır göreve gitmiyormuş” dedi.

“Bence silah ruhsatı verilmemesi gereken insanlardan biriydi”

Son olarak Mart ayında hastanede gördüklerini söyleyen mesai arkadaşları, “Suriye'den dönmüştü. Birlikte çalışmaya yatkın bir tip değildi en başta dediğim gibi. Tavırları sürekli sinirli, hep öfkeliydi. En son sürekli silah ruhsatı almak gibi muhabbetler ediyordu. Ben bunu duyduğumda kesinlikle bu çocuğun ruhsat almaması gerekir demiştim. Kriterler nedir bilmiyorum ancak bence silah ruhsatı verilmemesi gereken insanlardan biriydi” değerlendirmesinde bulundu.

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