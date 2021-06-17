HDP'ye saldırı | Hüda Kaya: Bu kişinin SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş biri olduğunu öğrendik

HDP Milletvekili Hüda Kaya, HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştiren Onur Gencer'e ilişkin, "Bunu yine bir sarhoş, deli olarak yansıtacaklardı ki bu kişinin SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş biri olduğunu öğrendik" dedi.

Kaya, İzmir'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir kez daha sonucunu gösterdi. Bizim HDP'nin il ve ilçe binalarımızın olduğu sokak başları bile akrepler tarafından, polis ekipleri tarafından gece gündüz kontrol altında iken, parti binalarımıza girenler çıkanlar GBT'lerine varıncaya kadar görüntülü kayıtlara yapılıyor olmasına rağmen, insanlar giren çıkanın TC'sine kadar gözlem altında olmasına rağmen, İzmir gibi bir şehirde karşısında polis ekipleri olmasına rağmen elini kolunu sallayarak bir insa, bir katil parti binamıza girdi ve bir kadın arkadaşımızı katletti, binamızı yakmaya çalıştı.

"Bunu yine bir sarhoş, bir deli, bir bilinçsiz gibi yansıtmaya çalışacaklardı ki araştırmalarımız sonucu bu kişinin bilgilerine ulaştık. SADAT tarafından Suriye'de silahlı eğitimden geçirilmiş, Ülkücü işaretleriyle poz veren, silah eğitimli, elinde silahlarla poz veren, profilinde paylaşan, insanlık dışı küfürlerle HDP'lileri, Kürtleri, Alevileri, muhalif çevreleri, en kötü bir dille hedef haline getiren, tehdit eden paylaşımlarını tespit ettik ve paylaştık. İşte tam da bu AKP'nin yetiştirdiği gençliğin ta kendisidir."

Halkların Demokratik Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın bulunduğu binaya giren silahlı ve kimliği belirsiz kişi binayı ateşe verdi. Gelen bilgilere göre olayda parti binasında çalışan Deniz Poyraz isimli bir kişi hayatını kaybetti, gelen polis ekiplerinin çalışması sonucu 1 kişi gözaltına alındı.

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