HDP Ataşehir İlçe Binası'na saldırı

HDP Ataşehir İlçe Başkanlığı binasına giren bir grup, bina içerisindeki masalar, sandalyeler ve bilgisayarları 4. kattan aşağıya attıktan sonra ateşe verdi. Olay sırasında parti binası içinde hiçkimsenin olmadığı belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, saat 21.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi, Karslı Ahmet Caddesi, Adem Sokak'ta bulunan HDP Ataşehir İlçe Başkanlığı binasında meydana geldi. İddiaya göre, terör saldırılarını protesto etmek için caddede yürüyüş yapan bir grup, o sırada içeride kimsenin bulunmadığı HDP ilçe binasına saldırdı.