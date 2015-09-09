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Yakılan HDP genel merkezinde büyük çapta maddi hasar oluştu

Partiye ait bilgilerin bulunduğu ikinci kat, çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi

09 Eylül 2015 09:52

Ankara’da camları kırıldıktan sonra, kundaklanan HDP Genel Merkezi’nin içinde büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Partiye ait bilgilerin bulunduğu ikinci kat, çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında içeride bulunan 3 partili çatıdan başka binaya geçerek kurtuldu.

Akşam saatlerinde binanın camlarını kıran şahıslar, içeri girip binayı kundakladı. 4 katlı binanın 2. katında yangın çıktı. Saldırı sırasında 3 partili 4. katta bulunan havalandırma penceresinden merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Çalışanlar daha sonra başka bir binanın çatısına geçip kurtuldu. Çıkan yangın sonucunda 2. katta bulunan partiye ait bütün belgeler ve kayıtlar kül oldu.

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