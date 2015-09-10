HDP Genel Merkezi'ne yönelik saldırıda bir kişi tutuklandı

HDP Genel Merkezi'ne yapılan saldırı ve çıkarılan yangınla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı. "Siyasi partilerin kullanımında olan bina, tesis ve eşyaya zarar vermek", "siyasi hakların kullanımını engellemek" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçlarından tutuklanan 23 yaşındaki D. H. C., parti binasından 2 bilgisayarla ayrıldığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Bilgisayarları, hırsızlık için değil, içinde terör örgütüne ilişkin bilgiler olabileceği düşüncesiyle aldım" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, HDP'nin Büklüm Sokak'taki genel merkezinde dün yangın çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan D.H.C (23), emniyetteki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.

'Bilgisayarları, hırsızlık için değil, örgüte

ilişkin bilgiler olabileceği düşüncesiyle aldım'

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, zanlıyı tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer tarafından sorgulanan D.H.C, "siyasi partilerin kullanımında olan bina, tesis ve eşyaya zarar vermek", "siyasi hakların kullanımını engellemek" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçlarından tutuklandı. Hakim Süer, zanlının "kanunsuz gösteriye katılmak" suçundan tutuklanması istemini reddetti. D.H.C, kararın ardından Sincan Cezaevine götürüldü.



HDP Genel Merkezinden, partinin iki dizüstü bilgisayarıyla ayrıldığı belirtilen zanlının, "bilgisayarları, hırsızlık için değil, içinde terör örgütüne ilişkin bilgiler olabileceği düşüncesiyle aldığını" söylediği öğrenildi.