Hazine ve Maliye Bakanı: Doğal gaz haberini aldığım an sadece şükrettim

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz’de doğal gaz bulunduğu haberini aldığında sadece şükrettiğini söyledi. Albayrak, “O an sadece şükrettim. Bir milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için muazzam bir keşiftir bu. Çok şükür” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge’ye konuşan Albayrak, ““Düşünün ki bu milletin her yıl üzerine gelen 40 milyar dolarlık yük artık kalkıyor. Bu müthiş bir şey... Bağımsızlığımız için, geleceğimiz için tarihi bir gelişme. Türkiye artık büyükler ligine yükselmiştir. Yıllarca yabancı enerji şirketlerinin sondajlarına bakan bir Türkiye, artık kendi yerli ve milli sondajlarını yapmaktadır. Sonuç da işte böyle müjdeyle ortaya çıkmıştır.” ifadesini kullandı.

Albayrak, “Biz kendi sondaj filomuzu hazırladık. Buradan sonrası artık zaman meselesiydi. Ve nihayet müjdeyi aldık.” diye konuştu.

Albayrak, “Evet arkadaşlar... Bu mesele siyasetin ötesindedir. Bu mesele bir milletin bağımsızlık meselesidir. Bu mesele bir milletin geleceğidir... Çocuklarımız bu tarihi hatırlayacaktır…” düşüncesini dile getirdi.

Çekirge ise Albayrak’ın açıklamalarına dair, “Berat Bey’in sesinde kutsal bir görevi yerine getirmiş bir kişinin mutluluk, heyecan ve huzuru vardı. İnanıyorum ki...Berat Bey, daha çok güzel müjdeler verecektir.” yorumunu yaptı.

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