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Yaşam

Hayrünnisa Gül de kitap yazdı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül, memleketi Kayseri'nin mutfağından tariflerin yer aldığı bir yemek kitabı çıkardı

21 Haziran 2015 02:42

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün danışmanı Ahmet Sever’in yazdığı anı kitabının gündem yaratmasından sonra, Gül’ün eşinden de bir kitap geldi. Hayrünnisa Gül, Kayseri usülü yemek tariflerinin yer aldığı bir kitap yazdı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, memleketi Kayseri’nin mutfağından tariflerin yer aldığı bir yemek kitabı çıkardı. Geleneksel Kayseri yemeklerinin özgün tariflerine modern sunumlar yapılarak hazırlanan Gül’ün “Tokanadan Sofraya Kayseri Yemekleri” adını taşıyan kitabı Alfa Yayınları etiketiyle yayımlandı.

11. Cumhurbaşkanı Gül, 2010’da katmer pişiren Hayrünnisa Gül ile kameralara poz verirken eşinin yemeklerine duyduğu özlemi de şu sözlerle anlatıyordu:“Çok güzel yemek yapardı doğrusu Hayrünnisa Hanım. Cumhurbaşkanı olunca en büyük kayıplarımızdan biri oldu. ‘Yemek yapmıyorsun, unutacaksın’ diye takılıyorum.

 

‘Katkıları ciddi’

 

Ancak yine de Hayrünnisa Gül, eşinin yedi yıllık görevi boyunca Cumhurbaşkanlığı köşkünde, Anadolu’nun yemek kültürünü yansıtmaya çalıştı. Abdullah Gül’ün geçtiğimiz yıl görev süresi sona ererken Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen, yaptığı basın toplantısında da bunun altını çiziyordu:

“Bizim köşk mutfağımız, genelde daha çok Batılı mutfaklar çerçevesi içinde standart yemeklerin sunulduğu bir mekandır. Belki de ilk defa tarihinde Anadolu yemekleri o günkü konumlarıyla yani her zaman, burada sıklıkla yer alan Kayseri mutfağı, Kayseri mutfağı konumuyla değil de, biraz Çankaya’ya taşınabilecek biçimde yeniden üretilerek bu menülere girmiştir ve bunların sayısı hiç az değildir. Orada hanımefendinin katkıları ciddidir.”

 

‘Kraliçeye mantı’

 

“Tokanadan Sofraya Kayseri Yemekleri”nin önsözünde yemek kültürünün ülke tanıtımında çok önemli olduğunu ifade eden Hayrünnisa Gül, eşinin Cumhurbaşkanlığı süresi boyunca Türkiye’yi ziyarete gelen devlet başkanlarını ve eşlerini geleneksel Türk misafirperverliği ile ağırladığını da anlatıyor ve köşk menüsü hakkında şu bilgileri veriyor: “Köşk menülerinde Anadolu’nun her yöresinden, Karadeniz’den Akdeniz’e, Ege’den Güneydoğu Anadolu’ya kadar her bölgeden tarifler sıkça yer aldı. Kayserili olduğumuz için tabii ki, Kayseri mutfağının yeri hep ayrı oldu.”

Gül, önsözde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’e su böreği, ABD Başkanı Obama’ya içli köfte, İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano ve eşine nevzine sunulduğunu, Hollanda Kraliçesi Beatrix için de mantı açıldığını yazıyor.

 

94 tarif var

 

Yemek sunumlarında geleneksel ve modern malzemelerin bir arada kullanılmasına özen gösterildiğini söyleyen Hayrünnisa Gül şöyle devam ediyor: “Kayseri’nin meşhur tepsi mantısı özel olarak ürettiğimiz küçük bakır tepsilerde konuklara ikram edildi. Yağlama yine özel olarak yaptırdığımız minik kalıplarda kesilerek daha küçük ebatlarda servis edildi.”

Çorbadan ana yemeğe, hamur işinden , tatlıya 94 tariften oluşan Hayrünnisa Gül’ün kitabında yer alan fotoğrafları Emre Başak ve ekibi çekti. Kitaptaki tariflerin tamamı ise Gül Ailesi’nin Kayserili aşçısı Hikmet Hanım ve ailenin diğer aşçıları tarafından hazırlandı.

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