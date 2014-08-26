Ahmet Sever, Köşk'teki devir-teslim töreninden önce istifa etti

Ahmet Sever, 28 Ağustos Perşembe günü Köşk'te yapılacak devir-teslim töreninden önce Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı görevinden istifa etti. İstifa haberini doğrulayan Sever, T24'e "Sayın Abdullah Gül ile gelmiştim, o gidiyor, ben de gidiyorum" dedi.

Ağustos 2007'de Cumhurbaşkanı olan Gül, AKP hükümetleri döneminde de yakın çalıştığı Sever'i de Köşk'e götürmüştü. Gül, Cumhurbaşkanlığı makamındaki ilk atamasını, Sever'i Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı görevine getirerek yapmıştı.

Hükümete yakın medyadaki haberler ve köşelerde tepkilere hedef olan Sever, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeniden aday olmasının engellenmek istendiği ve AKP içinden beklediği özeni görmediği yolundaki açıklamaları üzerine, Başbakan Tayyip Erdoğan'dan tepki görmüştü.

Sever, Cumhurbaşikanı'nın görev süresinin ve yeniden aday olup olamayacağının tartışıldığı 2012 yılının Ağustos ayında Vatan gazetesinden Ruşen Çakır'a verdiği söyleşide, "Gül'ün yeniden aday olmasının engellenmek istenmesinin Cumhurbaşkanı Gül'ü çok üzdüğünü ve kırdığını" söylemişti. Sever, "Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ile bir çatışma, çekişme görüntüsü vermemeye özen gösterdi, hâlâ gösteriyor. Ama aynı özeni partinin bazı önemli isimlerinin göstermemesi ve uluorta konuşmaları gerçekten hoş olmadı" demişti.

Erdoğan A Haber'de soruları yanıtlarken Sever'in sözlerine şu cevabı vermişti:

"Konunun bu şekilde gündeme bu şekilde getirilmesi bizi de üzmüştür. Cumhurbaşkanı'nın basın müşaviri arkadaşın böyle bir açıklamayı yapması görevi ve yetkisi dahilinde değildir. Bizim aramızı açmaya kimsenin hakkı, haddi, cüreti olamaz! Biz Sayın Cumhurbaşkanı ile oturur konuşuruz. Daha önce de böyle olmuştur. Kimse bizden yeniden bir ispat beklemesin. Bizim aramızdaki hukuk bozmaya kimsenin yetkisi yoktur."

Cumhurbaşkanı Gül, Erdoğan'ın tepkisinin ardından hükümet çevreleri ve hükümete yakın medyada tepkilere hedef olan Sever ile yakın çalışmayı sürdürdü.

Sever, yedi yıldır sürdürdüğü Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı'ndan dün istifa etti.

Perşembe günü Köşk'te yapılacak devir-teslim törenine ilişkin davetleri "yeni ev sahibi" olarak 10 Ağustos'taki halkoylamasında 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın yapacağı, Cumhurbaşkanlığı personeline ayrıca davetiye gönderilmesinin adetten olmadığı, Sever'in, Gül isterse devir-teslim törenine katılacağı öğrenildi.

Gazetecilikten siyasete ve Köşk'e

Yaklaşık 25 yıl gazetecilik yapan Ahmet Sever, 1960 yılında Konya’da doğdu. Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1983-1998 yılları arasında Milliyet Gazetesi Brüksel muhabir ve temsilciliği yaptı. Ardından Türkiye’ye dönerek Milliyet ve CNNTURK’te "haber müdürü" olarak çalıştı.

3 Kasım 2002 seçimlerinde İsmail Cem liderliğinde kurulan ve uzun ömürlü olamayan Yeni Türkiye Partisi'nden milletvekili adayı olan Sever, AKP'nin zaferiyle sonuçlanan bu seçimden sonra hükümeti kurarak Başbakan olan Abdullah Gül'ün davetini kabul etti. Gül’ün AB ve İletişimden Sorumlu Başdanışmanlığı görevinde bulundu.

2004-2007 yıllarında Avrupa Birliği İletişim Grubu (ABİG) Başkanlığını yürüten Sever, 2007 yılından itibaren, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı görevini yürütüyordu.