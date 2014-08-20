Hayrunnisa Gül: Asıl intifadayı ben başlatacağım, üzülmemem için Abdullah Bey interneti kapatıyordu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'nde veda resepsiyonu verdi. Törende Hayrünnisa Gül'ün sözleri dikkat çekti. Sitemkar bir üslup kullanan Hayrünnisa Gül, “Bir turnusol döneminden geçiyoruz. Bu süreçte bazı yaşadıklarımızı, 28 Şubat döneminde benim başörtümün tartışıldığı günlerde bile yaşamadık. Hayatımda hiç üzülmediğim kadar üzüldüm bu dönemde. Neler yazıldığını gördük, neler söylendiğini duyduk. Abdullah Bey, ben üzülmeyeyim diye interneti kapatıyordu. Şimdi ben de susuyorum, ama fazla susmayacağım; asıl intifadayı (ayaklanmayı) ben başlatacağım” dedi.

Hayrunnisa Gül'den gazetecilere tepki

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül, resepsiyona katılan bazı gazetecilere açıktan tepki gösterdi. Yenişafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’ye “Sana çok kızgınım” diyen First Leydi, Selvi’nin elini sıkmadı. Hayrunnisa Gül, eşi ile fotoğraf çekilen gazeteciler arasında yer alan ATV Temsilcisi Mehmet Akarca’yı da eleştirdi.

'Her şeyi biliyorum'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gazetecilere yaptığı açıklamaları yanında dinleyen Hayrünnisa Gül, hatıra fotoğrafı çekildikten sonra sohbete katıldı.

Hayrünnisa Gül, sitemkâr bir üslupla, şu ifadeleri kullandı:

“Bir turnusol döneminden geçiyoruz. Neler yazıldığını gördük, neler söylendiğini duyduk. Ben her şeyi biliyorum. Abdullah Bey ben üzülmeyeyim diye interneti kapatıyordu, basın bültenlerini önümden alıyordu. Ama ben her şeyi biliyorum. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Abdullah Bey kibarlığından söyleyemiyor. Kendisine çok yanlışlar, çok saygısızlıklar yapıldı.”

Radikal yazarı Murat Yetkin de, Hayrunnisa Gül'ün gazetecilere yaptığı açıklamada kullandığı "intifada" (ayaklanma) kelimesine dikkat çekerek "Bizi kaç yıldır tanıyorsunuz; çizgimizde bir değişiklik oldu mu? Hayır. Bir de etrafımızdakilerin geçirdiği değişime bakın. Neler yazılıyor, söyleniyor, insan inanamıyor. Ben her şeyi biliyorum. Şimdi ben de susuyorum, ama fazla susmayacağım; asıl intifadayı ben başlatacağım" dediğini aktardı.