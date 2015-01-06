Havuzda ölen Pamir'in anne ve babasına 6'şar yıl hapis istemi!

Zekeriyaköy’de kaybolduktan sonra havuzda cansız bedeni bulunan Pamir Dikdik’in anne ve babası hakkında ‘taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 6’şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

İstanbul Sarıyer’de kaybolduktan sonra komşu villanın havuzunda cansız bedeni bulunan Pamir Dikdik’in annesi hakkında hazırlanan iddianamenin başsavcılık tarafından iade edilmesinin ardından baba da sanık oldu.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Levent Çağıl’ın hazırladığı iddianamede anne Süverce Dikdik (44) ile baba Serdar Dikdik (35) şüpheli olarak yer aldı. Habertürk’ten Hayati Arıgan’ın haberine göre, iddianamede, Pamir’in 4 Nisan 2014’te Sarıyer Uskumruköy’deki evinden sabah 09.00 sıralarında annesi ve babasının uyuduğu sırada kapıyı açarak çıktığı anlatıldı. Çiftin saat 10.00 sıralarında uyandığı, evde Pamir’i bulamayınca da jandarma ekiplerine haber verdiği ifade edildi. Pamir’in anne ve babanın bakımı ile gözetime ihtiyacı olduğu bir yaşta olması, ebeveynlerin çocuğun hiperaktif olduğunu bilmesine rağmen gerekli bakım ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek evden kaçmasına ve havuza düşüp boğulmasına taksirle sebebiyet verdikleri iddia edildi. Dava dosyasında ayrıca bir pedagog, bir uzman psikolog danışman ve A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 3 bilirkişi tarafından hazırlanan rapor da yer aldı.

Pamir’in birkaç gün önce de kaybolduğu, aynı gün içinde bulunduğu belirtilen raporda; ebeveynlerin çocuğun evi terk etmesini engelleyecek tedbirleri almadığı, çocuğun olay günü salondan bahçeye açılan kilitli olmayan kapıdan evi terk ettiği ifade edildi. Bu nedenle ebeveynlerin çocuğun bakım ve gözetim hükümlerine aykırı davrandığı kaydedildi. Raporda ebeveynlerin daha önceki zamanlarda çocukla birlikte motosiklete bindikleri ve Pamir’in güvenliğini hiçe saydığı bilgisi de not edildi.

Velayetin anne babada olduğu, bundan dolayı ikilinin çocuğun bakım ve gözetiminden ortak sorumlu olduğu kaydedilen raporda, Süverce ve Serdar Dikdik’in asli ağır kusurlu oldukları ifade edildi.

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