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Pamir iddianamesi iade edildi

Villasının havuzunda boğulmuş halde bulunan ve annesi için 6 yıl hapis istenen 3.5 yaşındaki Pamir için hazırlanan iddianame iade edildi

19 Kasım 2014 22:29

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, komşu villanın havuzunda boğulmuş halde bulunan 3,5 yaşındaki küçük Pamir'in annesi Süverce Dikdik hakkında "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan düzenlenen iddianameyi soruşturma savcısına iade etti.

Başsavcılık, iddianamede annenin kusurunun bir bilirkişi raporu ile tespit edilerek değerlendirmede bulunulmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer Zekeriyaköy'de kaybolduktan 30 saat sonra komşu evin havuzunda ölü bulunan 3,5 yaşındaki Pamir Dikdik'in annesi Süverce Dikdik hakkında “Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan düzenlenen iddianameyi, eksiklikler olduğu gerekçesiyle soruşturma savcısına iade etti.

 

Bilirkişi raporu istendi

 

5 Kasım'da hazırlanan ve onay için kendisine gönderilen iddianameyi inceleyen Başsavcıvekili Faruk Erşen Yılmaz, bugün iddianameyi iade etti. Başsavcıvekili Yılmaz, iade gerekçesinde, anne Süverce Dikdik'in oğlunun ölümünde nasıl bir kusurunun bulunduğunun detaylandırılmamasını gösterdi.

Başsavcıvekili Yılmaz, anne Süverce Dikdik'in kusurunun, olay yerinde yapılacak kapsamlı bir bilirkişi incelemesi ve raporu ile tespit edilerek, değerlendirmede bulunulmasını istedi.

 

Anneye 6 yıl istenmişti

 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Levent Çağıl, 5 Kasım'da hazırladığı iddianamede, anne Süverce Dikdik'in, 3,5 yaşında korunmaya muhtaç olan oğlu için gerekli dikkat ve özeni göstermediğini öne sürerek, "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıl ile 6 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etmişti.

 

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