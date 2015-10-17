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Politika

Hava sahası ihlali için 'özür dileyen' Rusya'dan iki gerekçe

Rusya Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sergey Dronov, Genelkurmay'ı bilgilendirdi

17 Ekim 2015 15:43

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Türk hava sahasını ihlal etmesinin ardından Rus askeri heyetinin Türkiye'yi bilgilendirmek üzere Ankara'ya düzenlediği ziyaretin detayları belli oldu.

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'nun "Birkaç defa özür dilediler" dediği Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Sergey Dronov başkanlığındaki askeri heyet, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki temaslarında, ihlallere gerekçe olarak “kötü hava şartları” ve “tecrübesizliği” gösterdi.

Milliyet gazetesinden Aydın Hasan'ın haberine göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan heyetle bir araya gelen Rus heyeti, hava koşullarının kötü olması ve söz konusu bölgedeki tecrübesizliğin ihlallere neden olduğunu bildirdi. Heyet, Türkiye ile yüksek koordinasyon içinde hareket edilmesi durumunda bu sorunların tekrarlanmayacağını, niyetlerinin de yüksek koordinasyon olduğunu iletti.

Genelkurmay Başkanlığı, Tümgeneral Dronov ve beraberindeki heyetle yapılan görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Dronov başkanlığındaki bir askeri heyet, 3-4 Ekim 2015 tarihlerinde meydana gelen Türk hava sahası ihlallerinin nedenlerini açıklığa kavuşturmak ve ihlallerin tekerrürünü önlemek maksadıyla alınan tedbirler hakkında, 15 Ekim 2015 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargahına gelerek bilgi paylaşımında bulunmuştur."

Suriye’de terör örgütü IŞİD hedeflerine yönelik hava operasyonları yapan Rus jetlerinin 3-4 Ekim tarihlerinde Türkiye hava sahasını ihlal etmesi ve 13 kez Rus-Türk jetlerinin sınırda tehlikeli yakınlaşma riski almaları endişelere neden olmuştu.

 

"Birkaç kez özür dilediler"

 

Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu, dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Türkiye'nin hava sahasını ihlalleriyle ilgili, "Ruslar birkaç kez özür dilediler, istemeden olduğunu söylediler. Bir daha olmaması için tedbirler aldıklarını söylediler. Bir çalışma grubu kurulmadı aramızda. Gelip ihlallerle ilgili bilgi verdiler, izahatta bulunmak amaçlı bir ziyaretti. Başka görüşmeler olabilir" demişti.

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