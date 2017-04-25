Hava Kuvvetleri Komutanı Ünal: Bir isim vermedik ama Sincar’a yönelik planlarımız var

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "ikinci Kandil olmasına izin vermeyeceğini" söylediği, PKK'nın bulunduğu Irak'taki Sincar'a yönelik planlarının olduğunu ifade etti. TBMM'deki 23 Nisan'a özel resepsiyonda konuşan Orgeneral Ünal, "Bir operasyon yapınca hemen devamı için başka isimler kamuoyuna yansıyor. Bir isim vermedik ama Sincar’a yönelik planlarımız var" diye konuştu. Sincar’ın stratejik önemine değinen Orgeneral Ünal, "Sincar, Irak’la Suriye’yi birbirine bağlayan kilit konumunda" dedi.

Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

“Bizim planlarımız her zaman vardır. Bu coğrafya da hem askeri hem siyasi olarak planlarımız olmazsa olmaz. Bu planlar hemen de gerekli olabilir, sonra da gerekli olabilir. Ya askeri olarak çözeceğiz ya da siyasi olarak. Siyasi olarak da mümkün"

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (25 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan "Sincar’a yönelik planlarımız var" başlıklı yazısı şöyle:

TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Org. Yaşar Güler ile konuştum. Fırat Kalkanı operasyonunun ardından sınır ötesi operasyonların konuşulduğu bir sırada TSK’nın nabzını tutmaya çalıştım.

Suriye’de DAEŞ hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı harekâtı başarıyla tamamlandı. Bir süredir Sincar’daki PKK hedeflerine yönelik bir harekât planından söz ediliyor. Sincar operasyonunu Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Abidin Ünal’la konuştum.

Hava Kuvvetleri Komutanı çok net konuştu. “Sincar’ın ikinci Kandil olmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazi ve şehit yakınlarının atamalarının yapıldığı törendeki konuşmasında, “Sincar yeni Kandil olma yolunda. Onun için biz Sincar’a müsaade edemeyiz. Çünkü orada PKK var” demişti.

Peki Fırat Kalkanı operasyonunda olduğu gibi, Sincar’a yönelik harekâta bir isim verilmiş mi? Hava Kuvvetleri Komutanı, “Bir isim vermedik” dedikten sonra ekledi, “Bir operasyon yapınca hemen devamı için başka isimler kamuoyuna yansıyor. Bir isim vermedik ama Sincar’a yönelik planlarımız var”. Abidin Paşaelbette ki, Sincar’a yönelik askeri planların ayrıntılarını konuşmadı ama “Bizim planlarımız her zaman vardır. Bu coğrafya da hem askeri hem siyasi olarak planlarımız olmazsa olmaz. Bu planlar hemen de gerekli olabilir, sonra da gerekli olabilir. Ya askeri olarak çözeceğiz ya da siyasi olarak. Siyasi olarak da mümkün”dedi.

Edindiğim izlenim, Sincar operasyonunun geleceğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump’la 16-17 Mayıs tarihlerinde yapacağı görüşme belirleyecek. Ama tek belirleyici Trump görüşmesi olmayacak. Öncelik Türkiye’nin kendi tehdit değerlendirmesi olacak. Abidin Ünal, “Çünkü Irak ve Suriye’de PKK’yla ilgili gelişmeler bizim için beka sorunu” diye konuştu.

Sincar’ın ayrı bir stratejik önemi var. Abidin Paşa, “Sincar, Irak’la Suriye’yi birbirine bağlayan kilit konumunda” dedi.

Yaşar Güler'le PKK mücadelesi

Jandarma Genel Komutanı Org. Yaşar Güler’le PKK’ya yönelik operasyonları konuştum. “PKK’nın beli kırıldı diyebilir miyiz?”sorusuna, “PKK’nın beli kırıldı. PKK içeride bir daha toparlanamaz” karşılığını verdi. Ama bu mücadelenin dış boyutuna dikkat çekti.�“PKK meselesinin sınırımızın dışındaki gelişmelerle bu kadar iç içe geçtiği bir dönem hiç olmadı. O nedenle Suriye ve Irak’taki gelişmeler içerideki mücadeleyi de etkiliyor. Diyarbakır’daki tünel meselesi, bunlar hep örgütün Suriye’den devşirdiği yöntemler.”

PKK’ya yönelik operasyonlar yoğun bir şekilde sürerken, Yaşar Paşa bir noktanın altını çizdi: “Bizim içeride PKK ile mücadeledeki zorluğumuzu hendek kalkışması sırasındaki mücadele konseptimizde görmüştünüz. Şimdi de bu hassasiyet aynen devam ediyor. Yani teröristi etkisiz hale getirirken, sade vatandaşı üzmemek. Buna o kadar hassasiyet gösteriyoruz ki. Bunlar kamuoyuna çok yansımıyor. Sur’da da, Cizre’de, Silopi’de de bunu yaşamıştık. Sur’daki operasyonu bu hassasiyet nedenle 1 hafta geç bitirdik. Yine bu hassasiyet nedeniyle çok şehit verdik.” Yaşar Güler, sözlerine PKK ile mücadeledeki kararlılığın altını çizerek son verdi, “Bütün bölge tarandı, taranıyor tünel konusunda. Göz açtırmıyoruz. Her türlü hazırlığımız var”.

Işık: Bu millet ordusunu seviyor

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise TSK ile ilgili bir gözlemini paylaştı. “Milli Savunma Üniversitesi’ne başvurular çığ gibi büyüyor. Bu millet ordusunu seviyor” dedi. Fikri Işık, bir soru üzerine 15 Temmuz’a değindi. “15 Temmuz travmasının altından da bu sevgi sayesinde kalktık. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği çok önemli oldu. Yenikapı’ya Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarımızı davet etti, onları orada millete alkışlattı. O bir kırılma anıydı” diye konuştu.

Akar'dan 'Uyum'a vurgu

Resepsiyonda finali Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar’la yaptık. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD gezisine katılacak mısınız?” diye sorduk. “Devletin bir işleyişi var. Ona göre hareket ediyoruz. Birlik ve beraberlik, uyum devlette çok önemli. Birlik ve beraberlik içinde her şey çok güzel olacak” dedi. Milli Savunma Bakanı ile yaptığımız 15 Temmuz değerlendirmesini Genelkurmay Başkanı ile sürdürdük. Akar, “Bu millet ordusunu seviyor. 15 Temmuz büyük bir travmaydı ama atlatıldı” diye konuştu.

Meclis’in resepsiyonunda Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile konuşma imkânı buldum. Aynı salonda askerlerin sivillere parmak salladığı, rejim uyarılarında bulunduğu, “Asker uyardı” manşetlerinin atıldığı dönemlerin artık çok gerilerde kaldığını gördüm. 15 Temmuz travmasını geride bırakan askerin tek gündem maddesi var, o da terörle mücadele.