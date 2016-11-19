Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Sincar'ın ikinci Kandil olmasına asla izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Telafer’e yönelik operasyonlar ile ilgili olarak, “Irak Başbakanı Haydar El İbadi Haşdi Şabi'nin daha önce açıklamaları oldu. Haşdi Şabi'nin Telafer'e girmeyeceğini söyledi ancak sahada farklı bir şeyler oluyor. Telafer mutabakatına uyulmalı” dedi. Sincar bölgesinde IŞİD tehdidi olmadığını söyleyen Kalın, “Sincar'ın ikinci Kandil olmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

TÜYAP kitap fuarında gazetecilerin gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kalın "Musul operasyonunun üç tane önemli ayağı var. Bir Musul şehir merkezi içindeki operasyon, iki Telafer, üç Sincar. Biz en başka şunu söyledik şehrin temizlenmesi noktasında Irak ordusu ve Ninova Muhafızları var. Şu ana kadar operasyon planlandığı şekilde az ya da çok devam ediyor. Biz de özellikle Başika kampı merkezli olarak bu sürece destek veriyoruz. İnsani noktada her türlü tedbiri aldık. Mülteci dalgasına karşı AFAD ve Kızılay hazır, bekliyorlar" dedi.

"Telafer'de aksi yönde gelişmeler var"

"Telafer'e Şii milis grupların girmesini kabul etmemiz mümkün değil" diyen Kalın, "Bu tam da DAEŞ'in istediği bir şey. Irak Başbakanı Haydar El İbadi Haşdi Şabi'nin daha önce açıklamaları oldu. Haşdi Şabi'nin Telafer'e girmeyeceğini söyledi ancak sahada farklı bir şeyler oluyor. Telafer mutabakatına uyulmalı. Telafer'de aksi yönde gelişmeler var. Bu konuyu Amerikalı muhataplarımızla yoğun şekilde görüşüyoruz. Haşdi Şabi'nin Telafer'e girmemesi konusunda uyarılarda bulunuyoruz " diye konuştu.

Kalın, "Sincar'da ise PKK, Yezidileri kullanarak bir fiili durum yaratmaya çalışıyor. Halbuki şu anda Sincar'da bir DEAŞ tehdidi yok. Sincar'ın ikinci Kandil olmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu yönde bir adım atılırsa gerekli tedbirleri alır, gerekli adımları atar. " ifadesini kullandı.

Fırat Kalkanı operasyonuyla ilgili de konuşan Kalın, harekatının da başarılı ve planlandığı gibi devam ettiğini kaydetti. İbrahim Kalın, "Bizim öncelikli hedefimiz bu bölgenin belli bir derinliğe ulaştıktan sonra Türkiye için güvenli hale gelmesi. El Bab'a yapılan, DEAŞ'a karşı baskı Musul operasyonu açısından da önem arz ediyor. Planladığı şekilde devam ediyor, hedefine ulaşana kadar devam edecek. Hür Suriye Ordusu, 3 kilometre gibi bir mesafede şehre girmesi yakındır. Rejimin yoğunlaştığı yer Halep. Maalesef orada rejim savaş ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Ne Cenevre görüşmelerinden nede ikili üçlü görüşmelerden sonuç ulaşamadık. Türkiye oraya insani yardım ulaştırmak için hazır bekliyor" diye konuştu.