Hasip Kaplan: Sana 400 milletvekili verecek aptal yurttaş topluluğu var mı bu ülkede?

HDP Milletvekili Hasip Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimde 400 milletvekili istemesiyle ilgili olarak, "Sana 400 milletvekili verecek aptal yurttaş topluluğu var mı bu ülkede?" yorumunda bulundu.

HDP'li Hasip Kaplan, TBMM'de yarın görüşülmesi beklenen ancak bir hafta ertelenen İç Güvenlik Paketi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde, AKP'nin, iktidar tarihlerinin en sert muhalefetiyle karşılaşacağını belirterek, "Tavsiyem, özellikle tartışmaların yoğunlaştığı tasarının birinci bölümünü hemen geri çekmeleri" dedi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hasip Kaplan İç Tüzük'ten kaynaklı bütün olanakları sonuna kadar kullanarak, İç Güvenlik Paketi tasarısını engellemeye çalışacaklarını vurguladı.

Kaplan, "Çünkü bu güvenlik paketi değil zulüm paketidir. AKP, Genel Kurul'da, iktidar tarihlerinin en sert muhalefetiyle karşılaşacak. Tavsiyem, özellikle tartışmaların yoğunlaştığı tasarının birinci bölümünü hemen geri çekmeleridir" dedi.

Hakan Fidan'ın aday adaylığı

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın milletvekilliği adaylığıyla ilgili Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında bir fikir ayrılığı olup olmadığının sorusuna Kaplan, "Cumhurbaşkanı bilgisi haricinde böyle bir durumun olamayacağını herkes bilir" karşılığını verdi.

'AKP 276 milletvekilini aşamayacak, yazın buraya'

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın, HDP'nin yüzde 10 barajını geçemeyeceği yönünde değerlendirmesinin anımsatılması üzerine Kaplan, "Sayın Akdoğan rüya görmeye devam edebilir. Geldiğimiz zaman gümbür gümbür görecekler. HDP yüzde 10 barajını aşacak ama AK Parti 276 çoğunluğu aşamayacak, yazın buraya. Kendilerini dev aynasında görmeye başladılar" diye konuştu.

"Koalisyon ortağı olur musunuz?" sorusuna Kaplan, "O zaman koşulara bakılır" dedi.

'400 vekil her gün yesinler, çalsınlar, oynasınlar; millet de zulüm görsün'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "400 milletvekili istiyorum" sözlerine ilişkin de Kaplan "550 de isteyebilir. İsteyecek diye melekler ona mı çalışacak? Çok uçtular. Ayar bilmiyorlar. Sana 400 milletvekili verecek aptal yurttaş topluluğu var mı bu ülkede? 400 vekil versinler her gün yesinler, çalsınlar, oynasınlar, millet de zulüm görsün. 400 milletvekilini kimse rüyasında görmesin" ifadelerini kullandı.