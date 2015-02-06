'Başkanlık istiyorsak 7 Haziran'da gümbür gümbür gelecek bir partiyle 400 milletvekilini çıkarmalıyız'

Bursa'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, siyaset yaparak tarafsızlık ilkesini çiğnediği iddialarını reddederek, "Ne diyorum, 7 Haziran seçimlerinde yeni Türkiye’yi istiyorsak, 400 milletvekilini vereceğiz. Eğer yeni Anayasa istiyorsak 400 milletvekilini vermek lazım. Bir başkanlık sistemi istiyorsak 400 milletvekili vermek lazım. Kardeşlerim, çözüm süreci 400 milletvekilini vermemiz lazım ki gümbür gümbür iktidarda olan bir parti bunu gerçekleştirsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bursa’da Orhan Gazi Meydanı’ndaki toplu açılış töreninde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bursa Cumhurbaşkanı olarak yedinci teşekkür ziyaretinde bulunduğum şehir fakat çok enteresandır, Cumhurbaşkanı’nın bu ziyaretlerinden rahatsız olanlar da var. Geçenlerde bir milletvekilini görevlendirmişler, o da YSK’ya müracaat etmiş.

YSK da böyle bir müracaatı reddetmiş. Bunların durumu bu, diyor ki “cumhurbaşkanı siyaset yapıyor.” Hayır ben sadece istikbale yönelik kanaatlerimi söylüyorum. Ne diyorum, 7 Haziran seçimlerinde yeni Türkiye’yi istiyorsak, 400 milletvekilini vereceğiz. Eğer yeni Anayasa istiyorsak 400 milletvekilini vermek lazım. Bir başkanlık sistemi istiyorsak 400 milletvekili vermek lazım. Kardeşlerim, çözüm süreci 400 milletvekilini vermemiz lazım ki gümbür gümbür iktidarda olan bir parti bunu gerçekleştirsin. Ve Türkiye artık çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürümelidir. Bunun için bir olacağız, beraber olacağız, inşallah güçlü bir şekilde yarınlara yürüyeceğiz.

En iyi demokrasi ABD'de diyorlar, en ileri Ekonomi ABD'de diyorlar. ABD Başkanlık sistemiyle buraya geldi. Onu neden örnek almıyorsun! Az gelişmiş ülkeleri mi örnek alacağız gelişmiş ülkeleri mi? İstiyorlar ki Cumhurbaşkanı Ankara'da otursun sadece önüne gelen evrakları imzalasın. Ben onların dediği gibi bir Cumhurbaşkanı olursan emanete ihanet etmiş olurum. Diyorlar ki Cumhurbaşkanı meydanlara indir, asıl mesele sizin meydanlarda olmamanız. Artık eski Türkiye yok. Yeni Türkiye'de gücünü milletten almayan kimsenin esamesi okunmayacak.

Bir siyasi genel müdür…

Bu mesele milletin bekası, ülkenin geleceği meselesidir. Bu benim şahsi meselem değil. Milletin değil, darbecilerin çetelerin yanında saf tutanlar bu tercihlerinin hesabını verecekler. Bir siyasi genel müdür diyor ki ben o teröristlerin önünde yürütüm Eli motoflu neymiş genç onun önünde yürürüm diyor. Bunların elinde molotof varsa o teröristtir. Bunların önünde yürürüm diyen bundan nasibini almıştır. Elinde molotofla terör estirenlere ülkenin hiç bir yerinde asla müsaade etmeyiz. Huzur istiyoruz İç Güvenlik Paketi bu ülkenin geleceği için önemlidir.

Türkiye'nin yeni ihtiyaçları için yeni yöntemler bulmalıyız. Yeni anayasa ve Başkanlık sistemi bunun içine gündeme gelmiştir. Türkiye çok başlılığın bedelini yıllarca ödedi.

Bunlar dört dörtlük cahil

Başkanlık sisteminde 'denetim mekanizması yok diyenler' dört dörtlük cahil. Türkiye başkanlık sistemiyle yönetiliyor olsaydı bugün daha ileri bir seviyede olurduk. Ben belediye başkanlığı döneminden bu yana başkanlık sistemini savunuyorum.Dünyada başkanlık sistemini kullanan onlarda ülke var hangisinde krallıklar oluşmuş. Bizim tarihimize kültürümüze daha uygun olan sistemi seçelim. Biz başkanlık sistemini kendimize pay çıkarmak için istemiyoruz. Davulun seçilmişlerin tokmağın başkalarının elinde olduğu bu vesayet sisteminde ısrar etmenin anlamı yok. Bunlar milli iradeden korkuyor. Kendilerine inanmıyorlar güvenmiyorlar. İstiyorlar ki böyle sürüp gitsin ancak bu milletin yararına değil. Bu meseleyi benim üzerimden tartışanlar dünyaya at gözlüğü ile bakıyor aslında bunlar milletten korkuyor.

Hoca mısın, banka patronu mu?

Pensilvanya'daki zat Türkiye'deki bir katılım bankasıyla ilgili makale yazıyor. Sen hoca mısın yoksa banka patronu? mu? Kardeşlerim hesap başka içerden ve dışardan saldırıyorlar, güçlü Türkiye istenmiyor...