Hasan Ferit Gedik davası 26 Eylül’e ertelendi

Maltepe Gülsuyu'nda, 2013 yılı Eylül ayında Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin davanın 26. celsesi görüldü. Dava 26 Eylül'e ertelenirken, ailenin avukatlarından Günay Dağ "Çok zorlu bir yargılama süreci geçirdik. Artık sona geldik. Suça iştirak edenlerin hepsi öldürmekten cezalandırılmalıdır " dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Arzu Kaya’nın haberine göre,Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26. celsesi görülen 'kapalı' duruşmaya 6'sı tutuklu 9 sanık ile Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray, babası İbrahim Gedik, dedesi Mustafa Meray ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma salonunun olduğu B blok -3. katta asansörler iptal edildi. Adliye dışında TOMA ve zırhlı araçlar bekletildi.

"Suça iştirak edenlerin hepsi öldürmekten cezalandırılmalıdır"

Duruşmada söz alan Gedik ailesi avukatlarından Şükriye Erden, sanıkların bir örgüt olduğunu ifade ederek, "Hepsinin bu suça doğrudan katıldıkları, organize hareket ettikleri ortada ve açıktır. İdeolojik olarak davranıyorlar. Sosyal medya hesapları kontrol edilsin. İdeolojik tercihleri tespit edilsin" dedi.

Ailenin bir diğer avukatı Günay Dağ ise, "Çok zorlu bir yargılama süreci geçirdik. Artık sona geldik. Mert Kazan suçu üstleniyor, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor, belki böyle bir ceza alacak ama bunun farkında değil. Bizim isteğimiz bu değil. Bizim adalet duygumuz var. Adalet hak edenin, hakettiği cezayı almasıdır. Suça iştirak edenlerin hepsi öldürmekten cezalandırılmalıdır " şeklinde konuştu.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Söz verilen sanıklardan Zafer Turhan hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylerken "2 yıldan fazladır çelişkiler barındıran iddianameyle yol almaya çalışıyoruz. Söz konusu iddianamenin siz bile içinden çıkamadınız. Böyle bir çetenin olmadığı göz önünde. Şahıslar bireysel olarak suçlarını itiraf ediyor. Çete olarak yargılanma olayının kaldırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Bir diğer sanık Şahin Eren ise, "Mahkemenin başından beri Mert Kazan yapmadı, Şahin Eren yaptı diyorlar. Böyle bir şey yoktur. Annem 20 gün önce rahmetli oldu. Mezarını ziyaret etmek için izin talep ediyorum" diye konuştu. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut delil durumunu gözönüne alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, sanıkların sosyal medya kayıtları ve ideolojik tercihlerinin tespit edilmesi yönündeki talebin kişilerin ideolojik tercihleri yargılama konusu olmadığından reddine karar verdi.

Sanık Şahin Eren'in vefat eden annesinin mezarını ziyaret etmesi ve aile üyelerini görebilmesi amacıyla gerekli güvenlik önlemleri alınarak gündüz vakti 8 saati geçmeyecek şekilde izin verilmesine karar veren mahkeme duruşmayı 26 Eylül tarihine erteledi.

"Çete faaliyeti içerisinde Hasan Ferit tasarlanarak katledildi"

Duruşma sonrası adliye dışında toplanan grup "Hasan Ferit Gedik için adalet istiyoruz" yazılı pankart açarak "Çeteler halka hesap verecek" şeklinde slogan attı. Gedik ailesi avukatlarından Barkın Timtik mahkemelerden istediklerinin adaletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Biz uyuşturucu satan, halkı zehirleyen bir çetenin yargılanmasını istiyoruz. Bu dosyada 6 tane tutuklu sanık var. 6'sının da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bu olumlu bir durum gibi gözüküyor olsa da aslında 22 tutuklu sanık bulunması gereken bu dosyada 26 celse boyunca bu kadar çok sanığın tahliye ediliyor olması dosyanın niteliğine ilişkin mahkemeyele aynı görüşü paylaşmadığımız anlamına geliyor. Çete faaliyeti içerisinde Hasan Ferit tasarlanarak katledildi" dedi.

Açıklamanın ardından Hasan Ferit Gedik'in dedesi Mustafa Meray, "Onlar öldürüldüler ama bize ölüm yok. Bir Hasan Ferit gider, milyonlarca gelir. Bunu unutmayın katilller" diye bağırdı. Anne Nuray Meray ise sanıkların tahliye edilmediğini söyleyerek, "Biraz olsun içimde huzur var. Oğlum için, Hasan Ferit için adalet istiyorum. Hasan Ferit'in katilleri için bir ceza istiyorum" şeklinde konuştu.