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"Harbiye Açıkhava'da konser verecek şarkıcılar Sıla için bir şey söyleyecek mi?"

"Sertab Erener’i, Şebnem Ferah’ı, Göksel’i, Mustafa Ceceli’si, Murat Boz’u, Murat Dalkılıç’ı, Tarkan’ı..."

13 Ağustos 2016 18:46

 

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, Harbiye Açıkhava'da konser verecek olan şarkıcıların, Yenikapı mitingine "şov" diyerek katılmayan, bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konserleri iptal edilen Sıla'ya destek verip vermeyeceklerini sordu. "Sertab Erener’i, Şebnem Ferah’ı, Göksel’i, Mustafa Ceceli’si, Murat Boz’u, Murat Dalkılıç’ı, Tarkan’ı... Sıla hakkında küçük de olsa bir cümle kuracaklar mı?" diye soran Baştürk, "Yoksa sessiz mi kalacaklar? Merak ediyorum, hem de çok" ifadesini kullandı.

Baştürk'ün Hürriyet'te "Açıkhava'daki şarkıcılar ne yapacak" başlığıyla yayımlanan (13 Ağustos 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Başta Harbiye Açıkhava'da vereceği iki konser olmak üzere Sıla'nın Bursa ve Ankara'daki konserleri iptal edildi.

Neden? Düşüncesini dile getirdi diye...
Bedel ödetildi yani. 
Hani normalleşelim deniliyordu ya, bakınız aniden normalleştik işte, daha ne olsun? 
Şimdi asıl merak ettiğim önümüzdeki günlerde Açıkhava’da konser verecek sanatçıların tutumu.
Sertab Erener’i, Şebnem Ferah’ı, Göksel’i, Mustafa Ceceli’si, Murat Boz’u, Murat Dalkılıç’ı, Tarkan’ı...
Sıla hakkında küçük de olsa bir cümle kuracaklar mı? 
“Böyle olmamalıydı” diyecekler mi?
Ansızın bir Sıla şarkısı söyleyecekler mi mesela?
Yoksa sessiz mi kalacaklar?
Bulaşmayalım mı diyecekler? 
Merak ediyorum, hem de çok...

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