CHP'li Fikri Sağlar: Sıla'yı linç etmelerine izin vermeyeceğiz!

İstanbul Yenikapı’da 15 Temmuz'da düzenlenen miting ile ilgili “Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım” demesinden sonra hedef haline gelen şarkıcı Sıla Gençoğlu’na destek, CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. Sağlar, CHP milletvekili Fikri Sağlar da Sıla'ya yapılan linç girişimine tepki gösterdi. Sağlar “Bu şova katılmayan Sıla'yı linç etmelerine izin vermeyeceğiz” dedi.

Sağlar’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Halkımız 15 Temmuz günü, FETÖ’cülerin Türkiye’deki dinci isyanına karşı, laik demokrasiye sahip çıkmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu M. Kemal Atatürk’ün cumhuriyet için karar kıldığı; Laiklik, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel ilkelerin, bugün bir kez daha ne denli gerekli olduğunu anlamış olmaktayız. Eşitlik, adalet ve insan haklarına saygılı, tarafsız bir yargıya sahip olmak en zaruri ihtiyacımız haline gelmiştir.

Halkımız 15 Temmuz sonrası birlik ve beraberlik içerisinde demokrasiye sahip çıkarken birileri kurtarıcı olmaya soyunup, devletin ve yerel yönetimlerin kaynaklarını harcayarak toplumu yönlendirmeye çalışmıştır. Düne kadar FETÖ’nün bu kadar büyümesine hizmet edenler, devletin tüm basamaklarına onları yerleştirenler; Bugün halkı FETÖ’den kurtaran “kahraman” rolünde yer alarak günlerdir şov yapmaktadır. Bu şova katılmak istemeyen Sıla’yı, devlet yetkilileri ve yandaş belediyeler ekonomik olarak linç etmeye kalkışmışlardır. 35 sene önce darbeci Kenan Evren tarafından oyunu iptal edilen Genco Erkal’ın tiyatro oyunu, yıllar sonra ilk defa bu süreçte iptal edilmiştir. Kendileri gibi düşünmeyen, onlardan olmayan sanatçı ve yazarlara tahammül edemeyen anlayış; Ne yazık ki bugün toplumun her kesiminde hissedilmektedir! Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk’ün bir sözü vardır “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ancak sanatçı olamazsınız” ! Çünkü laik cumhuriyetin temelini kültür oluşturmaktadır.

Toplumu daha ileriye, aydınlığa yönlendiren sanat ve sanatçılara sahip çıkmalıyız. Eğer sahip çıkmazsak; Milletimizin hayat damarlarından biri kopmuş demektir! Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler, Türkiye’yi bu hale getirenlere inat Sıla’yı, Genco Erkal’ı ve nice dışlanan sanatçılarımızı davet ederek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı beraber kutlayacağına inanıyorum. Birlik, beraberlik içerisinde, eşitlikten ve adaletten yana olmayı lafla değil; eylemlerle gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Ancak o zaman barış içerisinde yaşanacak bir ülke olacaktır Türkiye!