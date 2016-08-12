Konserleri iptal edilen Sıla: Kelimelerimin çarpıtılmasını hazmedemiyorum

Geçtiğimiz pazar günü Yenikapı'da düzenlenen "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ne "Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" ifadesiyle katılmayacağını açıklayan Sıla Gençoğlu, konserlerinin iptal edilmesiyle ilgili olarak "Gündemi acılarla dolu bir ülkede sizleri bu meseleyle ilgili meşgul ediyor olmaktan da hicap duyuyorum. Demokrasi farklılıklara saygı duymanın, o renkli farklılıklarla omuz omuza yaşamayı becerebilmenin adıdır" dedi.

Sıla'nın açıklaması şöyle:

Demokrasiye sığınarak söylediklerim, demokrasi mitingine katılmama gerekçemin geldiği noktayı şaşkınlık ve biraz da üzüntüyle izlemekteyim.

Gündemi acılarla dolu bir ülkede sizleri bu meseleyle ilgili meşgul ediyor olmaktan da hicap duyuyorum. Demokrasi farklılıklara saygı duymanın, o renkli farklılıklarla omuz omuza yaşamayı becerebilmenin adıdır.

Söz konusu demecimde şehitlerimizi ya da demokrasi nöbeti tutan yurttaşlarımızı kast etmediğimi açıklamak zorunda kalmış olmayı ve kelimelerimin hoyratça çarpıtılmış olmasını hala hazmedebilmiş değilim.

Hakkımdaki tartışmaları bu ruh hali ve yangını ile takip etmekteyim. Demokrasi ve ahlak çerçevesinde yapılan her türlü yorum, eleştiri ve sergilenen tutum kıymetlimdir.

Saygı, sevgi, iyi niyetle...



"Sözlerimin arkasındayım"

7 Ağustos’ta Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne sanat dünyasından çok sayıda isim katılmış, Sıla ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada orada olmayacağını belirterek “Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” demişti. Bu açıklaması özellikle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Sıla, tepkilere önceki gün çıktığı alışveriş turunda yanıt verdi: “Bu konuyla ilgili izahat vermek istemiyorum. Yanlış tarafa çekmek isteyen, tabii ki yanlış tarafa çekti. Ama ben sözümün arkasındayım. Demokrasi demiyor muyuz? Ben de fikrimi, düşündüğümü söyledim işte.”

Bursa konseri iptal

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı'ndan yapılan açıklamada ise Sıla'nın 28 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyartosunda gerçekleşmesi planlanan konserinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, konserin iptaline ilişkin "Halkımızın ülkemize sahip çıkmak için meydanlarda verdiği mücadeleyi şov olarak nitelendiren, bu onurlu duruş ve irade konusunda gerekli duyarlılığı göstermeyen sanatçılardan biri olan Sıla Gençoğlu’nun 28 Eylül 2016 tarihlerinde Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yapılması düşünülen konserin yer tahsisi belediyemizce iptal edilmiştir." gerekçesi aktarıldı.

Kayseri konseri de iptal

Popçu Sıla'nın Kayseri'deki konseri Büyükşehir Belediyesi tarafından iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi Sıla konseri için istenen Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'ni vermeyecek. Sıla'nın "Şov" ifadesi Kayseri'deki şovunu engelledi. 7 Ağustos'ta İstanbul-Yenikapı Türkiye tarihinin en büyük mitingine sahne olmuş ve farklı siyasi görüşler taşımalarına rağmen 5 milyon kişi bu mitingde buluşarak Türkiye'nin birlik beraberliğini tüm dünyaya göstermişti. Şarkıcı Sıla'nın bu mitinge katılmayacağını belirterek, "Böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" şeklinde sözler sarf etmesi Kayseri'deki konserinin iptal edilmesine yol açtı. Büyükşehir Belediyesi, Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi' inde Sıla konseri için yapılan rezervasyonu iptal etti. İptale gerekçe olarak içinden geçtiğimiz hassas günlerde Sıla tarafından yapılan toplumun kabul edemeyeceği yaklaşım ve bu yaklaşımın konserde çeşitli olaylara sebebiyet vermesinden duyulan endişe gösterildi.

Son iptal Ankara'dan



Sıla’nın bugün Ankara’daki bir alışveriş merkezinde yapılması planlanan konseri de son anda iptal edildi. AVM’den yapılan açıklamada konserin Mardin Kızıltepe ve Diyarbakır Sur’da meydana gelen terör saldırıları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.