Ertuğrul Özkök: Senin yanındayım Sıla; sen kenara çekil, ben konuşacağım bu erkek takımıyla...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Yenikapı mitingine "şov" diyerek katılmayan, bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konserleri iptal edilen Sıla'ya destek verdi. "Sıla'nın sözlerine katılmıyorum, ama sonunda bu küçücük itirazın cezası konserlerini iptal etmek oldu" diyen Özkök, "Yani ekmeğiyle oynadılar bir sanatçının. Sıla şimdi sen kenara çekil, ben konuşacağım bu erkek takımıyla... Dimdik durdun ya bu korkak erkek ordusunun karşısında... 'Sözümün arkasındayım' dedin ya... Sözüne katılmasam da ben de senin yanındayım kardeşim...." ifadesini kullandı.

Özkök'ün Hürriyet'te "Sılacığım sen kenara çekil ben konuşacağım bu erkek takımıyla" başlığıyla yayımlanan (12 Ağustos 2016) yazısından bazı bölümler şöyle:

Bak Sılacığım...

Yenikapı mitingi için “Ben o şova katılmam” demişsin ya...

Hiiç katılmıyorum o lafa...

Şov falan değil, muazzam bir demokrasi mitingiydi...

***

Şimdi insan böyle bir lafa ne der?

Kendi payıma, desem desem, “Sıla olmadı bu laf” derim...

Ülke medeniyse, insanı medeniyse, demokrasisi gerçekse...

İtirazı olan başka ne diyebilir ki...

***

Gelgelelim, demokrat olmadan, demokrasi muhafızlığına geçmiş bir erkek ordusu, dilinde pala, gaddarca Sıla’nın üzerine çullandı.

Ne biçim erkekse bunlar...

Tek başına bir kadına küfrün bini bir para, tehdidinse on bini bir para...

Sonunda bu küçücük itirazın cezası konserlerini iptal etmek oldu...

Yani ekmeğiyle oynadılar bir sanatçının.

***

Sıla şimdi sen kenara çekil, ben konuşacağım bu erkek takımıyla...

***

Dilini pala, cep telefonunun tuşunu balta haline getirmiş, dişini bir kadın sanatçının ekmeğine geçirmiş arkadaş...

Hani o mitingin adı demokrasiydi...

***

Hani yeni Türkiye’yi orada oluşan birlik beraberlik, demokrasi ruhu üzerine kuracaktık...

***

Bu muydu yani senin demokrasin...

“Benim dediğim dediktir, seninki düdük...”

Tek millet, tek devlet, tek bayrak...

Sonra da tek ses...

***

Üzülme kardeşim Sıla...

Dimdik durdun ya bu korkak erkek ordusunun karşısında...

“Sözümün arkasındayım” dedin ya...

***

Sözüne katılmasam da ben de senin yanındayım kardeşim....