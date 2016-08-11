Konserleri iptal edilen Sıla’ya şimdi de suç duyurusu!

Bursalı bir vatandaş ‘darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım' şeklinde açıklamada bulunan ve bu açıklamasından dolayı konserleri iptal edilen şarkıcı Sıla hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’in haberine göre, Çağrı Dalgalı isimli bir kişi Sıla'nın "Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum" şeklindeki açıklamasına ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama" iddiasıyla suç duyurusunda şarkıcı Sıla'nın Yenikapı mitingine 'şov' diyerek aşağıladığını kaydeden Dalgalı, "Yaşanan tüm bu olaylar karşısında büyük cesaret örneği sergileyerek, olayları bastıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletinin, tüm dünyanın konuştuğu ve övgüyle bahsettiği Yenikapı mitingine şov diyerek aşağılayan şüpheli hakkında şikayette bulunmak bir vatandaşlık görevi olup, şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşı olarak işbu şikayette bulunma zaruretim hasıl olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Hicap duyuyorum..."

Sıla Gençoğlu Instagram sayfasından konu hakkında açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Demokrasiye sığınarak söylediklerim, demokrasi mitingine katılmama gerekçemin geldiği noktayı şaşkınlık ve biraz da üzüntüyle izlemekteyim.

"Gündemi acılarla dolu bir ülkede sizleri bu meseleyle ilgili meşgul ediyor olmaktan da hicap duyuyorum. Demokrasi farklılıklara saygı duymanın, o renkli farklılıklarla omuz omuza yaşamayı becerebilmenin adıdır.

"Söz konusu demecimde şehitlerimizi ya da demokrasi nöbeti tutan yurttaşlarımızı kast etmediğimi açıklamak zorunda kalmış olmayı ve kelimelerimin hoyratça çarpıtılmış olmasını hala hazmedebilmiş değilim.

"Hakkımdaki tartışmaları bu ruh hali ve yangını ile takip etmekteyim. Demokrasi ve ahlak çerçevesinde yapılan her türlü yorum, eleştiri ve sergilenen tutum kıymetlimdir.

"Saygı, sevgi, iyi niyetle..."

Aylin Aslım’dan destek

Aslım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pazar günü mitinge katılan sanatçı arkadaşlar buna ses çıkarır umarım. Demokrasi için gitmiştiniz ya, o sebepten" dedi.

Kırklareli Belediyesi'nden destek

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla müzisyeni Kırklareli'ne davet etti.

Kesimoğlu, "Eğer Sıla Gençoğlu kabul ederse demokrasi aşığı Kırklareli'de onu ağırlamaktan onur duyarız... #SılaYalnızDeğildir" dedi.

Sosyal medyada kampanya

Sıla’nın konserlerinin iptal edilmesi üzerine sosyla medyada kampanya başlatıldı. #SılaYalnızDegildir etiketiyle binlerce mesaj paylaşıldı.

Paylaşılan mesajlar şöyle: