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Kültür-Sanat

İBB, Yenikapı mitingine katılmayan Sıla'nın konserlerini iptal etti

"Halkımızın meydanlarda verdiği mücadeleyi şov olarak nitelendirerek bu onurlu duruş ve iradeyle alay etti"

11 Ağustos 2016 17:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) geçtiğimiz pazar günü Yenikapı'da düzenlenen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne "Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” ifadesiyle katılmayacağını açıklayan Sıla'nın konserlerini iptal etti. Belediyeden yapılan açıklamada, "Halkımızın ülkemize sahip çıkmak için meydanlarda verdiği mücadeleyi şov olarak nitelendiren, bu onurlu duruş ve iradeyle alay eden sanatçılar da bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu sanatçılardan biri olan Sıla Gençoğlu’nun 21 ve 22 Eylül 2016 tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde yapılması düşünülen konserleri belediyemizce iptal edilmiştir" dendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

"Tuzaklara karşı milletimizin ve millet kavramını idrak etmiş olan sanatçılarımızın sergilediği onurlu duruş ve topyekun karşı koyuş, Türk Milleti nezdinde millet olma kavramı içerisinde hak ettiği yeri bulmuştur. Bu bağlamda halkımızın ülkemize sahip çıkmak için meydanlarda verdiği mücadeleyi şov olarak nitelendiren, bu onurlu duruş ve iradeyle alay eden sanatçılar da bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu sanatçılardan biri olan Sıla Gençoğlu’nun 21 ve 22 Eylül 2016 tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde yapılması düşünülen konserleri belediyemizce iptal edilmiştir." 

 

Bursa konseri de iptal oldu 

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı'ndan yapılan açıklamada ise Sıla'nın 28 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyartosunda gerçekleşmesi planlanan konserinin iptal edildiği belirtildi. 
Açıklamada, konserin iptaline ilişkin "Halkımızın ülkemize sahip çıkmak için meydanlarda verdiği mücadeleyi şov olarak nitelendiren, bu onurlu duruş ve irade konusunda gerekli duyarlılığı göstermeyen sanatçılardan biri olan Sıla Gençoğlu’nun 28 Eylül 2016 tarihlerinde Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosunda yapılması düşünülen konserin yer tahsisi belediyemizce iptal edilmiştir" gerekçesi aktarıldı.

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